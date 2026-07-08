Hani Abu Rida, président de la Fédération égyptienne de football, a officialisé l’avenir de Hossam Hassan, sélectionneur de l’équipe nationale égyptienne, à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué publié ce mercredi sur sa page Facebook, la Fédération égyptienne a indiqué qu’Abu Rida avait confirmé que le conseil d’administration avait approuvé le renouvellement du contrat de Hossam Hassan et de son frère Ibrahim, directeur de l’équipe nationale.

Le conseil d’administration finalisera les modalités lors de sa prochaine réunion, une fois la délégation de retour en Égypte, sans que les termes précis du nouveau contrat ne soient dévoilés pour l’instant.

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Cette décision intervient quelques heures après l’élimination des Pharaons en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, tenante du titre, au terme d’une rencontre riche en rebondissements.

Les Pharaons ont même failli créer l’exploit en menant 2-0 jusqu’à la 75^e minute avant d’encaisser trois buts dans un contexte arbitral très discuté (2-3).

Malgré cette défaite, les Pharaons ont réalisé un exploit historique en atteignant pour la première fois les huitièmes de finale d’une Coupe du monde, et en signant leur premier succès en phase de groupes face à la Nouvelle-Zélande (3-1).

La délégation égyptienne est attendue au Caire vendredi.

Âgé de 59 ans, Hossam Hassan avait pris les rênes des Pharaons en février 2024 et dirigé 35 matchs, officiels et amicaux confondus.

Sous sa houlette, les Pharaons se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2026 et la Coupe d’Afrique des nations 2025, atteignant par ailleurs les huitièmes de finale du Mondial et les demi-finales de l’épreuve continentale.