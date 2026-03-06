Si vous découvrez EA Sports FC 26, vous vous demandez peut-être quelles sont les meilleures équipes avec lesquelles jouer. GOAL vous donne la réponse.

Des notes ont été attribuées aux équipes masculines et féminines en fonction de leur talent global, de leurs performances récentes et de leur palmarès dans le jeu. Voici votre guide des clubs professionnels les mieux notés qui devraient dominer sur le terrain virtuel.

EA Sports FC 26 : les meilleurs clubs masculins

Dans la catégorie masculine, sept clubs d'élite ont reçu la prestigieuse note de cinq étoiles, signe d'une puissance inégalée dans EA Sports FC 26. Juste derrière eux, plusieurs autres poids lourds ont obtenu une excellente note de quatre étoiles et demie, ce qui en fait des adversaires redoutables.

Voici le détail des notes attribuées :

Étoiles Nom du club 5 Real Madrid 5 Barcelone 5 Paris Saint-Germain 5 Liverpool 5 Manchester City 5 Arsenal 5 Bayern Munich 4,5 Atlético Madrid 4,5 Newcastle United 4,5 Naples 4,5 Borussia Dortmund 4,5 Tottenham Hotspur 4,5 Chelsea 4,5 Aston Villa 4,5 Manchester United 4,5 Bayer Leverkusen

Le Real Madrid, Barcelone, le PSG, Liverpool, Manchester City, Arsenal et le Bayern Munich ont tous obtenu la note maximale de cinq étoiles. Des clubs comme l'Atlético Madrid et Chelsea ont également réalisé de belles performances, obtenant une note de quatre étoiles et demie dans ce qui semble être un classement très disputé.

EA Sports FC 26 : les meilleurs clubs féminins

Du côté des femmes, un groupe de clubs se démarque en tête du classement, chacun ayant obtenu cinq étoiles. Les équipes qui les suivent de près restent très compétitives, mais sont légèrement en retrait avec quatre étoiles et demie.

Voici la liste :

Classement Nom du club 5 Barcelone 5 Olympique Lyonnais 5 Chelsea 5 Arsenal 5 Bayern Munich 4,5 Real Madrid 4,5 Paris Saint-Germain 4,5 Manchester City 4,5 Wolfsburg 4,5 Manchester United 4,5 Kansas City Current 4 Washington Spirit 4 Eintracht Francfort 4 NJ/NY Gotham 4 Juventus 4 Orlando Pride

Barcelone, Lyon, Chelsea, Arsenal et le Bayern Munich ont obtenu la note maximale de cinq étoiles, ce qui les place en tête du classement des meilleurs clubs de football féminin dans FC 26. Juste derrière eux, des clubs comme le Real Madrid et le PSG sont presque aussi performants, avec une note de quatre étoiles et demie.

