Quelles sont les équipes contre lesquelles Cristiano Ronaldo a marqué le plus en Champions League ?

Cristiano Ronado a un bilan très prolifique en Ligue des champions. Mais qui sont ses adversaires de prédilection ?

Pour ce qui est de marquer en Champions League, Cristiano Ronaldo en connaît un rayon, lui qui est le le meilleur buteur de l'histoire de la compétition reine des clubs.

Indispensable pour la Juve en C1, l'international portugais a été meilleur buteur de la sur 7 éditions différentes, et semble très difficile à rejoindre. Seul Leo Messi se rapproche de lui, sachant que Cr7 n'a pas l'intention de lever le pied de son côté.

En près de deux décennies à user ses crampons en Champions League, Ronaldo a pu choisir ses adversaires de prédilection, contre qui il marque le plus souvent.

L'équipe contre qui Ronaldo a le plus souvent marqué en C1 n'est autre que la . L'attaquant a mis 10 buts en 7 apparitions face aux turinois. Notamment en finale de C1 2017, et un ciseau retourné sensationnel en quarts de finale 2017-18 , qui lui avait valu une ovation des tifosi.

Après la Juventus, l'une des victimes favorites de Cr7 est le , 9 buts encaissés en 8 matches face à la star portugaise pour le club munichois Ronaldo a aussi marqué 7 buts contre Schalke, l' et l'Atletico Madrid respectivement.

Les 7 buts que Cr7 a marqués contre l'Atlético ont été souvent d'une importance immense, avec un triplé en 2016-17, des buts en 2018-19 et un but en finale en 2014.

Le tableau ci-dessous vous montre les équipes contre lesquelles Cr7 a le plus souvent marqué en C1..

Les équipes contres lesquelles Cristiano Ronaldo a marqué le plus en Champions League

Adversaire Matches joués Buts marqués Juventus 7 10 Bayern Munich 8 9 Schalke 4 7 Ajax 5 7 Atletico Madrid 8 7 Malmo 2 6 3 6 APOEL Nicosia 4 6 2 5 Roma 6 5

Ronaldo avait marqué 6 buts contre Malmo en 2015-2016 avae un quadruplé lors d'un succès 8-0 à Bernabeu. Il a aussi six buts à son actif contre Galatasaray et l'APOEL..

Mais Ronaldo est parfois peu inspiré, on l'a vu avec le face au . Aucun but en 5 apparitions face au Barça en C1.

Ronaldo a tiré à blanc contre , et , contre qui il a joué 4 fois, lui qui est resté muet face au Celtic. Ronaldo a aussi très peu marqué contre Porto (un but en 4 matches), et (un but en trois apparitions).

S'il a peu marqué contre Liverpool et Man City, Cr7 dispose d'un bon record face aux équipes de avec 2 buts en 2 matches contre , un but en un match contre et trois sur 4 contre son ancienne formation de .