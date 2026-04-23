Quelles joueuses de l’équipe nationale américaine ont remporté la Ligue des champions féminine de l’UEFA ? Lindsey Horan, Alex Morgan et les autres stars américaines ont déjà soulevé le trophée de l’UWCL

Depuis plusieurs années, de nombreuses stars de l’équipe nationale féminine des États-Unis s’expatrient en Europe, attirées notamment par la perspective de disputer la Ligue des champions féminine de l’UEFA, une épreuve dont l’équivalent manque cruellement aux joueuses évoluant en NWSL. Certaines ne se sont pas contentées d’y participer : elles ont atteint le dernier acte et inscrit leur nom au palmarès.

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Soulever le trophée UWCL est un privilège rare. La plupart des stars américaines ne restent que brièvement en Europe, ce qui rend encore plus difficile la quête d’un titre déjà très disputé. Pourtant, certaines l’ont emporté, tandis que d’autres ont échoué à la toute dernière marche.

Goal revient sur les stars de l’équipe nationale américaine qui ont inscrit leur nom au palmarès de la compétition.

Quelles sont les stars de l’équipe nationale américaine à avoir évolué sur le Vieux Continent ?

La liste est longue. Hope Solo et Aly Wagner figurent parmi les pionnières, ayant rejoint Lyon dès 2005, bien avant que le club septuple championne d’Europe ne devienne l’ogre que l’on connaît. D’autres ont suivi, dont les stars Alex Morgan et Megan Rapinoe, tandis que les sept saisons de Lindsey Horan en France en font l’une des pionnières.

Après avoir accueilli quelques membres de l’équipe nationale américaine au fil des années, l’Angleterre est devenue une destination prisée des stars US pendant la pandémie de Covid-19, en raison du calendrier raccourci adopté par la NWSL en 2020. La plupart sont rentrées aux États-Unis une fois le championnat national revenu à la normale, mais plusieurs internationales évoluent encore outre-Manche, comme Catarina Macario et Mia Fishel à Chelsea.

Bien qu’elle soit désormais principalement perçue comme un championnat formateur, la Damallsvenskan suédoise a déjà accueilli plusieurs des meilleures joueuses mondiales, dont plusieurs internationales américaines. Deux d’entre elles, évoluant alors dans un club allemand, ont même conquis la Ligue des champions féminine de l’UEFA en 2008.

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Quelles joueuses de l’équipe nationale américaine ont remporté la Ligue des champions féminine de l’UEFA ?

Joueuse Année(s) de victoire Ali Krieger 2008 Gina Lewandowski 2008 Alex Morgan 2017 Lindsey Horan 2022 Catarina Macario 2022 Emily Fox 2025 Jenna Nighswonger 2025

Ali Krieger et Gina Lewandowski sont devenues les premières Américaines à remporter la Ligue des champions féminine de l’UEFA en guidant le FFC Francfort (devenu Eintracht Francfort) vers une victoire 4-3 sur l’ensemble des deux manches face au club suédois d’Umea en 2008. Les deux défenseuses ont été titulaires lors des deux actes de la finale, contribuant d’abord au match nul 1-1 en Suède, puis à la victoire 3-2 à domicile une semaine plus tard. Krieger faisait déjà partie de l’équipe nationale américaine, ayant fait ses débuts en janvier de la même année, tandis que Lewandowski n’a disputé son unique sélection qu’en 2015.

Alex Morgan a rejoint le club en 2017 pour conquérir la compétition, concluant son court passage à Lyon par un titre continental. L’attaquante a disputé 15 matchs lors de son prêt en France, inscrit 12 buts et remporté trois trophées ; elle a même débuté la finale de l’UWCL contre le Paris Saint-Germain avant de céder sa place après seulement 23 minutes en raison d’une blessure.

Cinq ans plus tard, deux autres stars de l’équipe nationale américaine ont soulevé le trophée avec l’OL lorsque le club rhodanien a dominé Barcelone 3-1 à Turin. Lindsey Horan et Catarina Macario étaient titulaires, et la seconde a même marqué, portant le score à 3-0 à la 33^e minute et offrant au club un huitième titre continental record. En 2025, deux autres Américaines ont rejoint ce club très fermé : Emily Fox et Jenna Nighswonger figuraient dans l’effectif d’Arsenal, vainqueur surprise de Barcelone, double tenant du titre. Fox a disputé l’intégralité de la finale et s’est montrée décisive, permettant aux Gunners de conquérir leur deuxième couronne européenne.

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Quelles stars de l’équipe nationale américaine ont perdu une finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA ?

Plusieurs autres ont frôlé cet honneur. Megan Rapinoe était titulaire avec Lyon en 2013, mais Wolfsburg l’emporta 1-0. L’année suivante, le club allemand privait également Christen Press, Whitney Engen et Meghan Klingenberg d’un premier titre, Tyreso s’inclinant 4-3 en finale.

Même si Lewandowski figurait dans l’effectif de Francfort vainqueur en 2008, elle a aussi connu la défaite en finale. Quatre ans plus tard, le club allemand a de nouveau atteint le dernier acte, mais il s’est incliné 2-0 face à Lyon. En cas de succès, Lewandowski serait devenue la première, et à ce jour la seule, joueuse de l’équipe nationale américaine à soulever deux fois la Coupe de l’UEFA.

En 2024, Horan a eu l’occasion de devenir la première Américaine à réussir cet exploit, mais Barcelone a pris sa revanche sur 2022 en battant l’équipe française 2-0 à Bilbao.

Stacey Pearson, avec Fortuna Hjørring en 2003, et Venus James, avec Djurgården en 2005, ont également disputé et perdu une finale de l’épreuve, sans jamais être sélectionnées en équipe nationale A des États-Unis.

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Quelle joueuse de l’équipe nationale américaine pourra donc soulever le trophée de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2025-2026 ?

Plusieurs stars de l’équipe nationale américaine figurent au casting de l’édition 2025-2026 et quatre d’entre elles sont encore en course alors que la compétition entre dans le dernier carré. Fox, sacrée avec Arsenal l’an passé, fait partie de cette liste ; les trois autres portent toutes le maillot de Lyon. Heaps est un pilier du club français depuis plusieurs années déjà et elle a été rejointe cette saison par deux coéquipières en équipe nationale, après les transferts estivaux de Lily Yohannes et Korbin Shrader.

Arsenal et l’OL se retrouveront en demi-finales cette saison ; conséquence directe : au moins une joueuse américaine sera présente en finale de l’UWCL en mai. Les deux clubs s’étaient déjà rencontrés à ce stade de la compétition l’année dernière, et les Gunners s’étaient imposés 5-3 au score cumulé malgré une défaite 2-1 à domicile lors du match aller.

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