Quelles garanties le FC Barcelone a-t-il proposées à Bernardo Silva juste avant que le milieu offensif ne donne son accord au Real Madrid ?

Selon la presse catalane, ce jeudi, le milieu portugais Bernardo Silva serait tout proche de s’engager avec le Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Selon le journal Sport, l’intérêt soudain du Real Madrid a bouleversé le dossier de l’ancien joueur de Manchester City. Depuis plusieurs mois, l’Atlético de Madrid travaillait activement à convaincre Silva (31 ans) de devenir le successeur idéal d’Antoine Griezmann, parti des Rojiblancos en fin de saison dernière.

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Le quotidien précise par ailleurs que « Barcelone a également sérieusement envisagé de recruter Bernardo Silva ».

Selon Sport, « le nom de Bernardo était bien sur la table de Deco (le directeur sportif du Barça) dans le cadre de la planification de la saison prochaine, car le Portugais représente une opportunité intéressante sur le marché, grâce à sa qualité, son expérience et sa connaissance de la Liga. Mais le dossier a commencé à s’essouffler au fil des semaines ».

Les exigences financières élevées du joueur, ses déclarations ambiguës sur son avenir et la nécessité pour le club catalan de préserver sa marge financière ont poussé Barcelone à ralentir les discussions ces derniers jours. La direction sportive n’a pas fermé la porte, mais elle a prévenu le joueur qu’elle ne s’engagerait pas dans une surenchère financière ni ne reviendrait sur sa planification budgétaire pour finaliser le transfert.

Selon le quotidien, l’arrivée officielle de José Mourinho au Real Madrid pourrait s’avérer décisive : le technicien portugais considère Bernardo comme la pièce idéale pour renforcer son milieu de terrain, apportant leadership, expérience et flexibilité tactique.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le milieu portugais aurait récemment gelé ses discussions avec l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone pour se pencher sur l’offre madrilène. Les deux parties seraient désormais parvenues à un accord pour un contrat de deux saisons, assorti d’une option de prolongation d’une année supplémentaire.