Selon la presse catalane ce jeudi, le milieu portugais Bernardo Silva se rapprocherait du Real Madrid pour le prochain mercato estival.

Selon le journal Sport, l’intérêt soudain du Real Madrid a bouleversé le dossier de l’ancien joueur de Manchester City. Depuis plusieurs mois, l’Atlético de Madrid travaillait activement à convaincre Silva (31 ans) de devenir le successeur d’Antoine Griezmann, parti à l’issue de la saison dernière.

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Le quotidien précise par ailleurs que « Barcelone a également sérieusement envisagé de recruter Bernardo Silva ».

Sport ajoute que le dossier s’est progressivement essoufflé : « En réalité, le nom de Bernardo était sur la table de Deco (le directeur sportif du Barça) dans le cadre de la planification de la saison prochaine, car le Portugais représente une opportunité intéressante sur le marché, grâce à sa qualité, son expérience et sa connaissance de la Liga. Mais le dossier a commencé à s’essouffler au fil des semaines. »

Les exigences financières du joueur, ses déclarations ambiguës sur son avenir et la nécessité pour le club catalan de préserver sa marge financière ont poussé le Barça à ralentir les discussions ces derniers jours. La direction sportive n’a pas fermé la porte, mais elle a prévenu le joueur qu’elle ne s’engagerait pas dans une surenchère financière ni ne reviendrait sur sa planification budgétaire pour finaliser le transfert.

Selon le quotidien, l’arrivée officielle de José Mourinho au Real Madrid pourrait s’avérer décisive : le technicien portugais considère Bernardo comme la pièce idéale pour renforcer le milieu madrilène, apportant leadership, expérience et flexibilité tactique.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le milieu portugais aurait récemment gelé ses discussions avec l’Atlético de Madrid et le Barça pour se pencher sur l’offre madrilène, avant que les deux parties ne trouvent un accord pour un contrat de deux ans, assorti d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire.