Quelle passe de rêve d'Arda Güler ! Le rêve de la Turquie pour la Coupe du monde se poursuit après sa victoire 1-0 contre la Roumanie

À la 53e minute, Ferdi Kadioglu, du club de Premier League Brighton & Hove Albion, a ouvert le score (1-0) face à la Roumanie en demi-finale des barrages de la Coupe du monde, après un sprint fulgurant et une frappe puissante. Mais ce qui a été décisif pour ce but, c'est la magnifique passe décisive d'Arda Güler, la star du Real Madrid. Depuis le côté droit du milieu de terrain, Güler a envoyé un ballon millimétré dans la surface de réparation vers Kadioglu.

Ce but a débloqué la situation pour la Turquie dans un match jusque-là assez terne, où la Turquie avait certes davantage la possession du ballon, mais peu d'occasions. Les Turcs ont conservé leur avance de 1-0 jusqu'au coup de sifflet final et affronteront en finale le vainqueur du match Slovaquie-Kosovo.