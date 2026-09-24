Le coup d’envoi de la cinquième édition de la Ligue des nations sera donné jeudi soir. Ce tournoi représente non seulement une nouvelle chance de trophée pour l’équipe des Pays-Bas, mais il peut aussi revêtir une grande importance en vue de l’Euro 2028. Dans cet article, vous découvrirez comment fonctionne la Ligue des nations et ce qui est en jeu pour les Oranje.

Le tournoi est réparti en quatre divisions : les Ligues A, B, C et D. Les nations les plus fortes, dont les Pays-Bas, évoluent en Ligue A, tandis que les sélections plus modestes sont réparties dans les divisions inférieures. Les Ligues A, B et C comptent chacune seize nations, réparties en quatre groupes de quatre. La Ligue D se compose de six nations, réparties en deux groupes de trois.

Au final, seules les seize nations de la Ligue A se disputent le titre de la Ligue des nations. Pour pouvoir prétendre à ce trophée, une sélection doit terminer à l’une des deux premières places de son groupe. Pour les Pays-Bas, les adversaires seront l’Allemagne, la Serbie et la Grèce. Une première ou une deuxième place suffira pour obtenir un billet pour les quarts de finale. Le pays qui survivra ensuite à la phase à élimination directe sera sacré vainqueur de la Ligue des nations 2026/27.

Il y a aussi beaucoup en jeu pour les nations des autres divisions. La Ligue des nations comprend en effet un système de promotion et de relégation, qui détermine dans quelle division une sélection évoluera lors de l’édition suivante. Une nation qui joue actuellement en Ligue B ne peut donc pas remporter la Ligue des nations cette année. En cas de promotion, elle pourra toutefois évoluer au plus haut niveau lors de la prochaine édition.

Qualifications pour l’Euro

La Ligue des nations peut également jouer un rôle important dans la qualification pour l’Euro 2028. La campagne de qualification débutera en 2027 et sera composée de douze groupes de quatre ou cinq nations. Les douze vainqueurs de groupe se qualifieront directement pour l’Euro, tout comme les huit meilleurs deuxièmes. Les quatre autres deuxièmes devront passer par les barrages.

Et c’est là que la Ligue des nations entre de nouveau en jeu. Une nation qui remporte son groupe de Ligue des nations, mais ne parvient pas à se qualifier directement pour l’Euro, peut en effet malgré tout obtenir une voie d’accès vers les barrages. Pour cela, on examine, de haut en bas, les vainqueurs de groupe des Ligues A, B, C et D.

Cela peut aussi avoir son importance pour les Oranje. Si les Pays-Bas remportent leur groupe de Ligue des nations, mais ne se qualifient malheureusement pas directement pour l’Euro, la Ligue des nations leur offrira donc une voie supplémentaire vers les barrages. Le tournoi sert ainsi en quelque sorte de filet de sécurité pour les nations qui manquent un billet direct pour l’Euro. Remporter son groupe ne signifie d’ailleurs pas automatiquement une place en barrages : la sélection finale dépend des qualifications directes et du classement de la Ligue des nations.

Le nombre de nations qui participeront finalement aux barrages de l’Euro ne sera précisé que plus tard. Les qualifications des pays hôtes joueront également un rôle à cet égard. Pour l’instant, il est surtout clair que la Ligue des nations peut offrir bien plus que la seule lutte pour un nouveau trophée international.