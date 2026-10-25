L'avenir de Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, est désormais sérieusement menacé après la lourde défaite concédée par son équipe à domicile face à Bournemouth (3-0) ce dimanche, dans le prolongement du début de saison poussif de Manchester United, sur fond de critiques de plus en plus vives à l'encontre des joueurs et de la direction sportive du club.

La défaite face à Bournemouth a accru la pression sur Carrick, Manchester United étant incapable d'obtenir les résultats attendus, avec une seule victoire lors de ses huit premiers matchs de Premier League anglaise. Le club recule ainsi à la seizième place, à 14 points du leader.

Carrick, âgé de 45 ans, avait pris les rênes de l'équipe à titre intérimaire en janvier dernier, après le départ de Ruben Amorim, avant d'être nommé au poste de manière permanente en mai, après avoir réussi à conduire Manchester United à une qualification en Ligue des champions et à terminer la saison à la troisième place grâce à une série de résultats remarquables.

Mais l'équipe n'a pas su capitaliser sur ce succès, sa dernière victoire en championnat remontant au 30 août, lorsqu'elle s'était imposée face à Ipswich Town, tout juste promu, sur le score de 5-2. Les résultats décevants se sont depuis enchaînés, plaçant l'entraîneur face à un défi de taille quant à sa capacité à remettre l'équipe sur le droit chemin.

Un avenir incertain

À la suite de la défaite face à Bournemouth, Carrick n'a pas caché la difficulté de la situation, reconnaissant que l'avenir du staff technique restait incertain, dans des déclarations qui ont reflété l'ampleur de la pression qu'il subit au sein du club.

L'entraîneur de Manchester United a déclaré à la chaîne « Sky Sports » : « C'est une situation difficile, on ne peut pas le nier », avant d'ajouter : « Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer ni quelle sera la prochaine étape. »

Il a poursuivi : « Je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour ce club, et cela ne changera pas maintenant. J'aime mon travail et je me sens responsable ; il faut simplement attendre de voir ce qui va se passer. »

Une crise qui s'aggrave

La pression autour de Carrick ne s'est pas limitée aux mauvais résultats, mais s'est étendue à sa relation avec certains joueurs, après qu'il a pris la décision remarquée de laisser le capitaine de l'équipe, le Portugais Bruno Fernandes, sur le banc lors du match contre Bournemouth, une décision intervenue à la suite des critiques formulées par le milieu de terrain à l'encontre des choix tactiques de l'entraîneur.

Fernandes avait critiqué la méthode de Carrick lors du match perdu par Manchester United face à Côme sur le score de 4-1 en Ligue des champions, mercredi dernier, ses déclarations venant aviver les tensions au sein de l'équipe, en parallèle d'une instabilité technique que traverse le club.

Dans le même temps, le défenseur Lisandro Martínez s'est également invité dans la polémique, après s'être excusé pour des déclarations controversées dans lesquelles il s'en était pris à la direction de Manchester United, exprimant son souhait de voir davantage d'investissements injectés dans l'effectif et réclamant un soutien plus important de la part du directeur technique Jason Wilcox.

Ces développements interviennent alors que les interrogations se multiplient quant à la capacité de la direction sportive à gérer les crises de l'équipe, sur fond de baisse des résultats et de désaccords autour des décisions techniques et des investissements nécessaires pour améliorer le niveau de l'effectif.

Les supporters soutiennent Carrick et s'en prennent aux joueurs

Malgré la pression croissante, Carrick jouit toujours d'une grande popularité auprès des supporters de Manchester United, au regard de sa longue carrière avec le club, lui qui a disputé 464 matchs sous le maillot de l'équipe en 12 ans en tant que joueur, ce qui en fait l'un des noms largement estimés parmi les fans.

À la suite de la défaite face à Bournemouth, les supporters ont scandé le nom de Carrick alors qu'il faisait le tour de la pelouse pour les saluer, dans une scène qui a semblé constituer un message de soutien à l'entraîneur, à un moment où une large part de la colère du public se concentrait sur les joueurs et la direction.

Carrick a réagi aux chants dont il a fait l'objet en déclarant : « Ce n'était pas un adieu de ma part », expliquant qu'il éprouvait un sentiment partagé face à ce qui s'est passé, en particulier dans les circonstances difficiles que traverse l'équipe.

Il a ajouté : « J'ai des sentiments mitigés ; je ressens ce que vivent les joueurs de mon équipe, car ils traversent une période extrêmement difficile. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons agir, et d'autres où la situation évolue d'une manière qui échappe à tout contrôle, ce que ressentent les joueurs en ce moment. »

Il a poursuivi : « J'ai des sentiments contradictoires vis-à-vis de la réaction des supporters ; avoir un tel lien avec eux suscite en soi des émotions mitigées, et j'aurai besoin d'un peu de temps pour assimiler tout cela, mais j'apprécie assurément leur soutien. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « Voilà notre réalité actuelle ; nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés, et nos prestations n'ont pas été à la hauteur attendue. »

Mais cette scène de soutien n'a pas duré longtemps, les chants se transformant en sifflets dès que Carrick a quitté la pelouse, tandis que les joueurs faisaient face à une vague de colère du public, signe de l'élargissement du fossé entre les supporters et l'équipe, et de leur insatisfaction quant au niveau affiché par les joueurs.

Neville : la direction pourrait mécontenter les supporters

De son côté, Gary Neville, ancien défenseur de Manchester United, a estimé que les chants des supporters à la gloire de Carrick traduisaient leur conscience de la possible fin imminente de sa mission, soulignant que les fans connaissent bien l'entraîneur et le considèrent comme l'un des enfants du club, à l'inverse de leur attitude envers la direction et les joueurs.

Neville a déclaré sur la chaîne « Sky Sports » : « Les supporters de Manchester United scandent le nom de Michael Carrick parce qu'ils savent probablement ce qui va se passer ici ; ils ont déjà vécu ce genre de situations. C'est l'un des leurs et il est très populaire. »

Il a ajouté : « Mais les propriétaires, la direction sportive et les joueurs ne sont pas populaires, et ils ont largement trahi ce club. »

Neville a indiqué qu'Omar Berrada, le directeur général du club, et Jason Wilcox, le directeur technique, pourraient être contraints de prendre une décision difficile concernant l'avenir de Carrick, même si cette décision risque de provoquer le mécontentement des supporters.

Il a déclaré : « Il est probable que le duo prenne demain une décision qui mécontentera les supporters de Manchester United, mais c'est peut-être une décision nécessaire », avant de qualifier la situation au sein du club de « totalement chaotique ».

Des critiques acerbes envers les joueurs

Pour sa part, Clinton Morrison, ancien vainqueur de la Premier League anglaise, a estimé que la réaction des supporters après le match résumait l'état de colère que traverse le club, entre leur soutien à l'entraîneur et leur rejet de la prestation des joueurs.

Morrison a déclaré : « Cette situation résume tout. Les supporters sont dans le camp de Carrick, mais ils ne soutiennent pas les joueurs. Mon Dieu ! C'était extrêmement inquiétant. »

Il a ajouté que Carrick avait bénéficié d'un large soutien des tribunes, mais que les joueurs avaient été la cible de sifflets dès qu'ils s'étaient retrouvés seuls sur la pelouse, soulignant que leur prestation avait été en deçà du niveau attendu et qu'ils méritaient la réaction de colère des supporters.

Il a poursuivi : « En fin de compte, il y a des limites à ce qu'un entraîneur peut faire. À mon avis, les joueurs n'ont pas le niveau suffisant pour remporter les matchs. »

Ashley Young, ancien latéral de Manchester United, a également critiqué la prestation de l'équipe, estimant que le soutien des supporters à Carrick s'explique par son statut de légende du club, mais insistant sur le fait que les joueurs n'avaient rien montré de méritoire lors du match contre Bournemouth.

Young a déclaré : « Malheureusement, pour Michael Carrick, c'est extrêmement décevant. Les supporters sont derrière lui et le soutiennent, ce qui est normal puisqu'il est l'une des légendes du club. Mais les joueurs sur le terrain n'ont rien proposé ; ils n'ont pas couru et n'ont pas donné l'image d'une équipe soudée. »

Il a conclu ses propos en soulignant l'énorme écart de prestation entre les deux équipes, affirmant que le niveau de Bournemouth avait été bien supérieur et que la prestation de Manchester United avait été faible et décevante.