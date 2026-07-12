« Quelle honte ! »… Le père de Haaland provoque un scandale en faisant des gestes obscènes dans la loge de la FIFA

Alfi Haaland, le père de la star norvégienne Erling Haaland, a provoqué un tollé lors du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et l’Angleterre. Après avoir perdu son sang-froid dans la loge de la FIFA, il a adressé des gestes obscènes et déplacés, captés par les caméras, déclenchant une vague de critiques de la part des journalistes et des analystes du monde entier.

Selon la chaîne espagnole « Carrusel Deportivo », le geste le plus grave a eu lieu lors des prolongations, lorsque l’Anglais Spence a obtenu un penalty finalement annulé après intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Les caméras se sont alors braquées sur le père de la star norvégienne : il a d’abord agité la main pour signifier que l’Anglais avait simulé, avant de lui adresser un doigt d’honneur accompagné d’une grossièreté, un comportement jugé « honteux » par l’ensemble des spectateurs présents dans l’enceinte.

«C'est une honte pour lui et pour la FIFA.»

Le commentateur espagnol Dani Garido a vivement critiqué le comportement d’Alfie Haaland pendant la retransmission du match, déclarant : « Quelle honte ! Ce qu’a fait Alfie Haaland ! D’abord, il a simulé depuis la loge de la FIFA. C’est une honte pour lui, pour la FIFA et pour la chaîne, car ils l’ont filmé sans arrêt, c’est scandaleux. »

Il a ajouté : « Il faut lui rappeler que les joueurs, les arbitres et tous les membres du personnel font leur travail ; ils le font peut-être mieux ou moins bien, mais ils travaillent. Son comportement est pathétique ; je ne pense pas qu’Erling apprécie les agissements de son père. »

Un contraste saisissant entre le père et le fils

Le contraste est frappant entre le comportement controversé du père et la personnalité posée du fils. Erling Haaland n’est pas réputé pour ses écarts, contrairement à son père, qui a détourné l’attention en se comportant de manière inappropriée dans la loge de la FIFA, aux côtés de plusieurs légendes du football.

Erling Haaland quitte ainsi la Coupe du monde 2026 après avoir inscrit 7 buts sans délivrer la moindre passe décisive en 6 matchs, des statistiques impressionnantes pour l’attaquant de Manchester City, qui disputait son premier tournoi majeur avec la sélection norvégienne.