L’Australien Graham Arnold, sélectionneur de l’Irak, a ironisé sur la manière de contenir l’attaquant français Kylian Mbappé, avant la rencontre de mardi matin, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Irakiens ont été battus 4-1 par la Norvège lors de leur entrée en lice, tandis que les Bleus ont dominé le Sénégal 3-1, Mbappé, la star du Real Madrid, signant un doublé.

Interrogé en conférence de presse sur sa stratégie pour contenir l’attaquant du Real Madrid, Arnold a répondu, avec un sourire, selon la chaîne « RMC » : « Nous allons demander si nous pouvons aligner trois gardiens de but. »

Il a également rendu hommage à Didier Deschamps : « C’est un entraîneur formidable et une personne exceptionnelle. Les joueurs voudront forcément réaliser quelque chose d’exceptionnel pour sa dernière Coupe du monde. »

Il a par ailleurs rappelé que les Bleus font partie des grands favoris au titre, tout en assurant : « Nous sommes venus pour jouer et montrer notre style face à eux. Le match contre la Norvège est derrière nous, nous nous préparons bien pour affronter la France. »

Il a conclu : « J’aborde chaque match pour gagner et je cherche à transmettre cette mentalité aux joueurs. Nous n’avons pas encore choisi notre gardien titulaire pour affronter la France. »