Le FC Barcelone dispute demain, dimanche, un nouveau test amical face à la sélection suisse dans la ville de Bâle, dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison, lors d'une rencontre marquée par le retour de plusieurs internationaux ayant pris part à la Coupe du monde avec leurs sélections respectives, après avoir rejoint les entraînements de l'équipe au cours de cette semaine.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a décidé de convoquer plusieurs internationaux pour cette rencontre, à l'exception du duo du milieu de terrain composé de Pedri et Gavi, tandis que la liste comprend Lamine Yamal, Dani Olmo, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gordon et Jules Koundé, afin que ces joueurs aient l'occasion d'apparaître lors du match amical face à Bâle.

Le FC Barcelone s'est déjà envolé pour la Suisse, en préparation du match prévu demain, dans le cadre du programme de préparation établi par Flick pour préparer l'équipe avant le début de la saison, tout en offrant aux joueurs de retour d'une participation internationale la possibilité de retrouver progressivement le rythme des matchs.

La liste de l'équipe ayant fait le déplacement à Bâle a vu l'intégration de plusieurs jeunes joueurs, en tête desquels le gardien de l'équipe réserve Eder Aller, qui a pris part à l'entraînement de l'équipe première aujourd'hui pour compenser l'absence d'Aron Yaakobishvili, dans un contexte où le transfert de ce dernier vers Almería continue de patiner.

Flick a également convoqué un autre groupe de jeunes talents pour compléter la liste de l'équipe, à savoir Álvaro Cortés, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Brian Fariñas, Aurin Gourin et Yessi Bissioou, aux côtés de l'Égyptien Hamza Abdelkarim et d'Ibrima Toncara.

La rencontre face à la Suisse revêt une importance particulière pour Flick, car elle représente une occasion d'évaluer la disponibilité de ses internationaux, en parallèle de l'examen de plusieurs talents montants qui cherchent à attirer l'attention du staff technique et à se réserver une place dans les plans de l'équipe première au coup d'envoi de la nouvelle saison.