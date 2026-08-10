Quelle est la situation de Hamza Abdelkarim ? Flick fait appel à deux joueurs de l'équipe réserve à l'entraînement du Barça

Le Barça poursuit sa préparation en vue du coup d'envoi de la nouvelle saison, qui débute par son match d'ouverture en championnat le 23 août face à Elche.

Les hommes de Hansi Flick, qui ont bénéficié d'un jour de repos hier dimanche après le tournoi amical triangulaire disputé samedi à Udine, ont repris l'entraînement ce lundi matin lors d'une séance marquée par une présence limitée des joueurs du Barça Atlètic (l'équipe réserve).

Selon le journal « Mundo Deportivo », seuls Álvaro Cortés et Hamza Abdelkarim se sont joints au reste des joueurs de l'équipe première.

La présence de ces deux joueurs aux entraînements dirigés par Hansi Flick n'entraîne aucune autre conséquence au-delà de la séance de lundi. Cela ne signifie pas que Flick a écarté le reste des joueurs du Barça Atlètic et ne comptera que sur Cortés et Hamza Abdelkarim, pas plus que cela ne signifie que les autres joueurs ne s'entraîneront pas dans les jours à venir.

La présence des jeunes joueurs lors de la séance d'entraînement était complétée par les gardiens Iakobishvili et Iker Rodríguez, tandis que Juan García, Eric García et Jordon étaient déjà de retour dimanche dernier et ont poursuivi l'entraînement lundi.

Les internationaux qui ne sont pas encore de retour rentreront au plus tard mercredi, et Flick disposera alors de l'ensemble de l'effectif, dans l'attente des arrivées et des départs.