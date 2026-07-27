Le FC Barcelone s'envole ce lundi vers le Royaume-Uni pour un stage d'entraînement qui se prolongera jusqu'au 3 août prochain à St George's Park, le centre de la sélection anglaise de football, sous la direction du technicien allemand Hansi Flick. Il s'agit de la deuxième phase de préparation de la formation catalane en vue de la nouvelle saison 2026/27, marquée par la présence notable du capitaine Marc-André ter Stegen et du milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, aux côtés du jeune Égyptien Hamza Abdelkarim.

Selon la liste officielle dévoilée par Flick avant le départ, ter Stegen, dont le transfert vers l'Ajax Amsterdam n'a pas encore été tranché, rejoindra le stage d'entraînement, tout comme de Jong malgré sa blessure au genou.

Karim Adeyemi, dont l'arrivée a été annoncée la semaine dernière, a également rejoint le groupe après avoir disputé sa première séance d'entraînement avec le Barça vendredi matin dernier, tandis que le Brésilien Raphinha devrait rejoindre le stage d'entraînement mercredi prochain.

Tous les jeunes talents (au premier rang desquels l'Égyptien Hamza Abdelkarim) qui ont entamé la période de préparation de la saison avec l'équipe première devraient avoir l'occasion de poursuivre l'entraînement sous la houlette de Flick. Le technicien allemand sera contraint de reporter de quelques jours ses premières décisions concernant les écartés.

Les stars du Mondial absentes jusqu'à la mi-août

Manqueront à l'appel du stage les joueurs de la sélection espagnole sacrés au Mondial (Joan García, Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal), ainsi que les demi-finalistes Jules Koundé (France) et Anthony Gordon (Angleterre), qui ont obtenu une autorisation de repos jusqu'à la mi-août, soit environ 10 jours avant le début des compétitions officielles. Les autres joueurs ayant participé au tournoi mondial commenceront quant à eux leur préparation pour la saison prochaine à l'issue de leur période de repos.

Deux matchs amicaux en Angleterre

Outre la rencontre du FC Barcelone face à Birmingham City vendredi prochain, la formation catalane doit disputer un autre match amical lors de son stage d'entraînement en Angleterre, où elle affrontera Preston North End, l'un des clubs de deuxième division anglaise, le lundi 3 août prochain, avant son retour à Barcelone.

Le FC Barcelone a achevé la semaine dernière deux semaines d'entraînements intensifs à la cité sportive Joan Gamper, couronnées par une victoire contre le CE Europa (4-1) en match amical, avant de passer à la deuxième phase de préparation en Angleterre, en vue du coup d'envoi de la nouvelle saison qui nourrit de grandes ambitions pour la reconquête des titres nationaux et continentaux.

La liste des joueurs se rendant en Angleterre comprend : ter Stegen, Szczęsny, Jakobishvili, Iñaki Rodríguez, Araújo, Héctor Fort, Baldé, Cortés, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre, Bisker, de Jong, Marc Casadó, Toni, Brian Fariñas, Lamine Diarra, Bernal, Fermín, Oriol Guiu, Guille, Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Óscar Gistau, Alejandro Fernández, Roni, Ilia Tounkara, Álex González et Simon Kluivert.