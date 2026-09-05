L'Italien Enzo Maresca, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Coventry City lors de la troisième journée de la Premier League anglaise.

Maresca a titularisé le Sénégalais Ilman N'Diaye, récemment arrivé dans les rangs de Manchester City, en attaque aux côtés d'Antoine Semenyo et d'Erling Haaland.

Tandis que la star marocaine Ayoub Bouaddi et l'Argentin Enzo Fernández prennent place sur le banc des remplaçants.





La composition complète de Manchester City est la suivante :

Donnarumma, Khusanov, Diaz, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, N'Diaye, Rayan Cherki, Semenyo et Haaland.

À noter que Manchester City occupe la tête du classement de la Premier League anglaise avec 6 points.



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »