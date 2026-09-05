Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Quelle est la situation de Bouaddi ? Maresca titularise la recrue de Manchester City face à Coventry

A. Bouaddi
E. Fernandez
E. Maresca
I. Ndiaye
Manchester City
Premier League
Maroc
Argentine
Italie
Sénégal
Angleterre

La course en tête

L'Italien Enzo Maresca, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Coventry City lors de la troisième journée de la Premier League anglaise.

Maresca a titularisé le Sénégalais Ilman N'Diaye, récemment arrivé dans les rangs de Manchester City, en attaque aux côtés d'Antoine Semenyo et d'Erling Haaland.

Tandis que la star marocaine Ayoub Bouaddi et l'Argentin Enzo Fernández prennent place sur le banc des remplaçants.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Coventry crest
Coventry
COV

La composition complète de Manchester City est la suivante :

Donnarumma, Khusanov, Diaz, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, N'Diaye, Rayan Cherki, Semenyo et Haaland.

À noter que Manchester City occupe la tête du classement de la Premier League anglaise avec 6 points.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google