La star d'Al Ahly devrait manquer le choc face à Zamalek, dans le sommet du championnat d'Égypte prévu le 11 octobre prochain.

Le journaliste Ahmed Shobeir a révélé les détails des blessures du trio d'Al Ahly, à savoir Taher Mohamed Taher, le Marocain Achraf Bencharki et Karim El-Debes.

Shobeir a expliqué, lors de déclarations faites dans son émission radiophonique aujourd'hui, que le staff médical du club Al Ahly intensifie ses efforts pour remettre sur pied les éléments blessés, affirmant que l'ailier Taher Mohamed Taher a déjà entamé un retour progressif à la participation aux entraînements collectifs, dans le cadre d'un programme de réathlétisation spécifique mis en place par le staff médical afin de garantir qu'il atteigne une pleine disponibilité physique et technique à 100 % avant le sommet.

Il a indiqué que le joueur marocain souffre actuellement de douleurs et d'inflammations au tendon d'Achille, ce qui a poussé le staff technique et médical à réclamer un repos complet et à ne pas lui faire disputer les entraînements collectifs durant ces jours-ci.

Il a ajouté que Bencharki a besoin d'une période de repos et d'un programme de soins s'étendant de 3 à 5 jours pour se rétablir complètement, ce qui signifie sa présence assurée face à Zamalek.

En revanche, Shobeir a révélé l'absence de l'arrière gauche Karim El-Debes lors du choc au sommet.

Il a précisé qu'il avait pris contact avec les médecins pour connaître la durée de l'absence de Karim El-Debes, qui a été fixée entre deux à trois semaines complètes avant le retour aux entraînements collectifs, ce qui signifie son exclusion de la liste d'Al Ahly pour disputer le sommet face à Zamalek.