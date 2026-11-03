Quelle est la situation d'Olise ? Neuer de retour pour mener le Bayern Munich face à l'Atlético Madrid

Le gardien chevronné Manuel Neuer fait son retour pour mener le Bayern Munich face à l'Atlético Madrid, ce mardi soir, au stade Metropolitano, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Neuer avait manqué les trois derniers matchs du club bavarois, la rencontre face à Arsenal lors de la troisième journée de la Ligue des champions constituant le dernier match disputé par le portier allemand, sachant qu'elle s'était soldée par un match nul (2-2).

Par ailleurs, le Français Michael Olise est titulaire, malgré les doutes qui entouraient sa participation à la rencontre attendue, après sa blessure lors du dernier match face au Borussia Dortmund.

La composition complète du Bayern Munich, dirigé par l'entraîneur Vincent Kompany, est la suivante :

Gardien de but : Neuer.

Défense : Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic.

Milieu de terrain : Kimmich, Bischof, Olise, Karl, Davies.

Attaque : Harry Kane.

En face, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, s'appuie sur le duo Julian Alvarez et Alexander Sørloth pour mener l'attaque du club espagnol face au Bayern.

Et la composition complète est la suivante :

Gardien de but : Oblak.

Défense : Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo.

Milieu de terrain : Simeone, Llorente, Barrios, Baena.

Attaque : Sørloth, Alvarez.

À noter que le Bayern Munich occupe la quinzième place au classement de la Ligue des champions d'Europe avec 5 points, après trois journées disputées, avec un seul point d'avance sur l'Atlético Madrid, dix-huitième.