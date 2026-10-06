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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traduit par

Quelle est la situation d'Arnold ? Kane et Bellingham en tête du onze de départ de l'Angleterre face à la République tchèque

Angleterre vs Tchéquie
Angleterre
Tchéquie
UEFA Nations League A
H. Kane
J. Bellingham
T. Alexander-Arnold
T. Tuchel
Angleterre
Tchéquie
Allemagne

Le duo composé de Harry Kane et Jude Bellingham mène la composition de l'équipe d'Angleterre, pour affronter son hôte la sélection de la République tchèque, sur la pelouse de Wembley, ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des nations.

L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur des Three Lions, a par ailleurs choisi de titulariser Trent Alexander-Arnold, après l'avoir laissé au repos lors du dernier match qui s'était soldé par une large victoire de l'Angleterre face à la Croatie (7-0).

Le match aller, disputé sur le sol tchèque lors de la deuxième journée, s'était terminé par une victoire des Anglais (2-0).

La composition de l'Angleterre est la suivante :

Gardien de but : Pickford.

Défense : Alexander-Arnold, Quansah, Guéhi, Hall.

Milieu de terrain : Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham.

Attaque : Eze, Rogers, Harry Kane.

La sélection anglaise aborde ce match avec 6 points dans son escarcelle, à la deuxième place, derrière la sélection espagnole, en tête avec un parcours parfait (9 points), tandis que la sélection de la République tchèque ferme la marche sans le moindre point.


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