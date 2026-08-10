Quelle est la position de Zamalek concernant le départ de Fatouh vers le championnat saoudien ?

Le journaliste Ahmed Shobeir a révélé la position du club de Zamalek concernant le départ d'Ahmed Fatouh, l'arrière gauche de l'équipe, lors de la période de transferts actuelle, sur fond de rumeurs faisant état de l'intérêt d'un club de la ligue saoudienne pour son recrutement.

Des rapports de presse saoudiens avaient évoqué l'intérêt du club d'Al-Fateh pour un contrat avec Ahmed Fatouh, après le niveau affiché par le joueur avec la sélection égyptienne lors de la dernière Coupe du monde.

Shobeir a déclaré, lors de ses propos dans son émission radiophonique, que ce qui circule au sujet de l'intérêt d'Al-Fateh saoudien pour recruter Fatouh ne dépasse pas le cadre de spéculations journalistiques, insistant sur le fait que Zamalek ne prévoit pas de se séparer des services du joueur.

Il a précisé : « L'un des journaux saoudiens a affirmé que le club d'Al-Fateh était intéressé par un contrat avec Ahmed Fatouh, et Fatouh a assurément livré une prestation remarquable en Coupe du monde ; globalement, c'est l'un des joueurs exceptionnels. »

Il a indiqué que Zamalek disposait de plus d'une option au poste d'arrière gauche, avec la présence de Mahmoud Bentayeg, aux côtés d'Icho après le renouvellement de son contrat, ainsi qu'Ahmed Khodary, qui a participé avec l'équipe la saison dernière et a fait ses preuves.

Il a ajouté que l'importance de Fatouh pour le staff technique ne se limite pas au poste d'arrière gauche, après que Moetamed Gamal, le directeur technique de l'équipe, s'est appuyé sur lui à plus d'un poste au cours de la dernière période.

Shobeir a insisté sur le fait que le brio de Fatouh avec la sélection égyptienne en Coupe du monde a renforcé sa valeur technique, avant de trancher la position de Zamalek quant à un éventuel départ.

Il a conclu ses propos en déclarant : « Tout ce qui circule au sujet d'Ahmed Fatouh n'est que spéculations journalistiques, et je suis sûr à un million pour cent qu'il est impossible que Zamalek laisse partir Fatouh, c'est une affaire close. »

Zamalek poursuit ses préparatifs pour la nouvelle saison lors de son stage actuel, où l'équipe dispute un certain nombre de matches amicaux, avant d'entamer son parcours en championnat face à Al-Ittihad d'Alexandrie le 21 août courant au stade international du Caire.

Ainsi, la position de Zamalek paraît claire concernant l'avenir de Fatouh, le club tenant à la continuité du joueur et n'ayant aucune intention de s'en séparer durant la période de transferts actuelle, malgré l'intérêt saoudien suscité autour de lui.

