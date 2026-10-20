Sergio Carranza, responsable de la production éditoriale de la Liga, a déclenché une nouvelle polémique au sujet de l'arbitrage et de la retransmission télévisée, après avoir reconnu que l'équipe de production avait décidé de ne pas diffuser le ralenti de l'intervention d'Arda Güler sur Pique Fernández, lors de la rencontre entre le Real Madrid et le FC Séville, ce qui a soulevé des interrogations sur les critères de sélection des images que voit le public.

Carranza a admis, au cours de son intervention sur la radio « Cope », l'existence d'images de l'action controversée, mais il a affirmé que la décision, à ce moment-là, avait été de ne pas les diffuser, justifiant cela par les critères éditoriaux sur lesquels s'appuie l'équipe de production dans la gestion de la retransmission en direct.

Carranza a assuré que la décision de ne pas rediffuser l'action était une décision éditoriale prise par l'équipe de production, démentant l'existence de toute pression ou instruction préalable concernant la diffusion de certaines situations ou leur mise à l'écart.

Il a ajouté : « C'était une décision éditoriale de l'unité de rediffusion, et ce que je tiens à souligner, c'est que nous travaillons sans aucune pression et que nous pouvons prendre les décisions que nous jugeons appropriées. Il n'y a aucune instruction pour diffuser certaines images ou ne pas les diffuser. »

Le responsable de la production a insisté sur le fait que les personnes travaillant à la retransmission sont tenues de préserver leur professionnalisme malgré leurs affinités sportives, affirmant que tout le monde peut soutenir une équipe, mais que chacun doit laisser son appartenance en dehors de son travail.

Concernant la faute possible avant l'un des buts de Kylian Mbappé, Carranza a expliqué que la décision de rediffuser les actions et de choisir les angles appropriés revient à l'équipe de production, soulignant que la priorité reste le respect du direct et la réduction du nombre de ralentis autant que possible.

Il a précisé que l'action s'est poursuivie après que l'arbitre a décidé de laisser le jeu se dérouler, puis le but est survenu, expliquant que si l'assistance vidéo était intervenue et avait arrêté le jeu pour revoir l'action, l'équipe de production l'aurait diffusée et aurait cherché les angles appropriés.