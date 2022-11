Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Date, horaire, procédure : voici toutes les informations à connaître sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La phase de groupes de la Ligue des champions s'est achevée le mercredi 2 novembre et on connaît désormais les seize équipes qui participeront aux huitièmes de finale.

Quelles sont les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Les huit équipes qui ont terminé en tête de leur groupe :

Naples (groupe A), FC Porto (groupe B), Bayern Munich (groupe C), Tottenham Hotspur (groupe D), Chelsea (groupe E), Real Madrid (groupe F), Manchester City (groupe G), Benfica (groupe H).

Les huit équipes qui ont terminé à la deuxième place de leur groupe :

Liverpool FC (groupe A), Club Bruges (groupe B), Inter Milan (groupe C), Eintracht Francfort (groupe D), AC Milan (groupe E), RB Leipzig (groupe F), Borussia Dortmund (groupe G), Paris Saint-Germain (groupe H).

Quand et où se déroulera le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions sera effectué le lundi 7 novembre 2022 dans la ville suisse de Nyon à midi heure française.

Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des huitièmes de finale en France ?

En France, il sera possible de suivre le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions sur Canal+ à partir de 11h45 ainsi que sur la chaîne L'Equipe TV et sur RMC Sport 1.

Comment suivre le tirage au sort des huitièmes de finale en streaming ?

Pour suivre le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions en streaming il existe plusieurs solutions. Via l'application UEFA TV, via l'application MyCanal, via l'application L'Equipe ou via l'application RMC SPORT.

Quelle est la procédure du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Pour le tirage au sort des huitièmes de finale, les huit premiers de groupe du tour précédent sont têtes de série et reçoivent pour le match retour, ils ne peuvent donc pas se rencontrer.

Deux équipes évoluant dans le même championnat ne peuvent pas non plus se rencontrer en huitièmes de finale, de même que deux équipes issues du même groupe. Cette limitation est levée à partir des quarts de finale.

A quelles dates se joueront les huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Les matchs aller des huitièmes de finale se joueront les mardi 14, mercredi 15, mardi 21 et mercredi 22 février 2023.

Les matchs retour des huitièmes de finale se disputeront les mardi 7, mercredi 8, mardi 14 et mercredi 15 mars 2023.