Vinicius Junior a relancé la polémique, après avoir adressé un message indirect via son compte Instagram, suite à son expulsion face à Villarreal, dans une rencontre qui a connu une fin mouvementée pour sa participation, malgré son rôle décisif dans la victoire du Real Madrid.

La star brésilienne a marqué un but après être entrée en jeu comme remplaçant, mais l'arbitre l'a refusé car il avait tiré les cheveux d'un joueur de Villarreal, lui brandissant un carton rouge direct et confirmant son absence lors du prochain Clasico.

Après la rencontre, Vinicius a présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters du Real Madrid via son compte Instagram, mais il est revenu susciter la polémique en partageant la publication d'un supporter via la fonction stories, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol « Mundo Deportivo ».

La publication comprenait des séquences des prestations du joueur lors de différents matchs, accompagnées d'un commentaire critiquant les décisions arbitrales à son encontre : « C'est toujours Vinicius qui reçoit les cartons jaunes et rouges, quelle honte, quelle bande de voyous ! ».

Prochains matchs ROM Ligue des Champions 15:00 RMA

La star du Real Madrid a repartagé la publication, en ajoutant trois émojis souriants, une démarche qui est apparue comme une réponse indirecte à la polémique soulevée autour de son expulsion, prolongeant ainsi les répercussions de l'incident avant le Clasico tant attendu.