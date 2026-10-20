« Quel scandale » : la télévision du Real Madrid affirme que le club merengue affrontera 17 arbitres lors du Clasico

La chaîne officielle du Real Madrid a intensifié ses attaques contre le Barça et l'arbitrage espagnol, profitant des échanges captés par la caméra « Refcam » lors de la rencontre du club catalan face au Real Betis, pour accuser les joueurs de Hansi Flick d'influencer les décisions arbitrales, quelques jours avant le Clasico tant attendu entre les deux rivaux.

Selon le journal espagnol « Sport », les images qui ont montré plusieurs joueurs du Barça réclamant à l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea de revoir une éventuelle main sur l'action ayant abouti au but de Giovani Lo Celso ont déclenché une nouvelle vague de critiques sur la chaîne officielle du Real Madrid, qui a considéré ce qui s'est passé comme la preuve d'une ingérence des joueurs dans l'orientation des décisions arbitrales.

La chaîne a adressé de vives accusations aux joueurs du Barça, utilisant une formule polémique pour décrire ce qui attend le Real Madrid lors du Clasico, déclarant : « Le Real Madrid devra affronter 17 arbitres lors du Clasico : 3 sur le terrain, le quatrième arbitre, l'arbitre assistant vidéo et son adjoint, en plus des 11 joueurs du Barça, qui sont eux aussi des arbitres. »

L'attaque de « RMTV » ne s'est pas arrêtée là, accusant les joueurs du club catalan d'influencer les actions soumises à la révision par l'assistance vidéo, en affirmant : « Face à 17 arbitres, la tâche devient extrêmement compliquée. Désormais, ce sont les joueurs du Barça qui décident quelles actions sont revues par l'assistance vidéo et lesquelles ne le sont pas, car ils sont devenus eux aussi des arbitres. Ce sont eux qui dirigent les matchs. C'est un scandale. »

La chaîne madrilène a également remis en question l'absence de toute conséquence à ce qu'elle a qualifié de dépassements, établissant un lien avec les craintes entourant les décisions arbitrales lors de la prochaine rencontre entre les deux rivaux, ajoutant : « Dans n'importe quel autre championnat, cela aurait entraîné des conséquences. Ce qui s'est passé dimanche soulève de grandes complications pour des raisons que nous connaissons tous. »

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Arda Güler entre dans la zone de controverse

L'attaque de la télévision du Real Madrid s'est étendue à la controverse arbitrale qui a accompagné la rencontre du club merengue, la chaîne ayant défendu le Turc Arda Güler sur l'action polémique avec le joueur du FC Séville Peque, critiquant ce qu'elle a considéré comme une focalisation médiatique sur cette action, en contrepartie d'une ignorance de ce qu'elle a décrit comme les provocations répétées subies par le joueur turc.

La chaîne a déclaré : « Contre tout et contre tous, face à un système et à un dispositif médiatique où les faiseurs d'opinion simultanés ne parlent que d'une action grise entre Güler et Peque, bien que le joueur ait lui aussi subi des provocations à plusieurs reprises. »

« RMTV » a par ailleurs renouvelé ses critiques sur la manière dont les images sont diffusées lors de la retransmission télévisée, reprenant ses plaintes récurrentes concernant l'absence de certains angles qu'elle juge indispensables pour évaluer les situations arbitrales, affirmant que la chaîne a toujours alerté sur l'existence d'images qui ne sont pas montrées aux téléspectateurs, bien qu'elle ait précédemment fait l'objet d'accusations de propagation de théories du complot.

La chaîne a conclu son attaque en soulignant qu'une seule action polémique pourrait suffire, de son point de vue, à changer le cours des choses, dans une nouvelle escalade de l'atmosphère entourant le Clasico, dont la tension s'accentue avec le regain de polémique entre le Real Madrid et le Barça au sujet de l'arbitrage.