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Le Bayern Munich envisage de faire appel à un visage familier pour sortir son attaque de sa pénurie d'effectif, la blessure de son buteur Harry Kane l'obligeant à chercher des solutions d'urgence pour renforcer son secteur offensif. Le nom du Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, ancien attaquant du club, figure ainsi parmi les options envisagées pour un retour à l'Allianz Arena lors du mercato hivernal.

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Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, Choupo-Moting n'est pas opposé à un retour au club bavarois, alors que son contrat avec le club américain des New York Red Bulls arrive bientôt à expiration, ce qui fera de lui un joueur libre en janvier prochain.

La direction du Bayern étudie la possibilité de le recruter jusqu'à la fin de la saison en cours, afin qu'il constitue une option supplémentaire en attaque, sans pour autant être nécessairement une solution à long terme pour remplacer Harry Kane.

Un retour en terrain connu

L'attaquant camerounais connaît bien l'environnement du Bayern Munich, dont il a porté le maillot pendant quatre saisons après son arrivée libre en provenance du Paris Saint-Germain en 2020.

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Lors de son passage chez le géant allemand, il a inscrit 38 buts en 122 matchs, apportant des solutions offensives qui ont fait de lui une option utile pour l'équipe à différentes périodes.

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Choupo-Moting est âgé de 37 ans, mais selon les informations disponibles, il est toujours en bonne condition physique et se dit prêt à accepter un rôle limité au sein de l'effectif, ce qui offrirait une option supplémentaire sur le banc, même après le retour de Harry Kane à la compétition.

Ce point pèse dans les calculs du Bayern, qui ne cherche pas forcément un attaquant capable de disputer la place de titulaire à son buteur anglais, mais plutôt un joueur en mesure de combler le vide pendant son absence.

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L'agent du joueur renvoie la balle au Bayern

De son côté, Roger Wittmann, l'agent de Choupo-Moting, a laissé la porte ouverte à un éventuel retour, tout en soulignant que la décision finale revient à la direction du Bayern Munich, le club connaissant déjà bien le joueur et ses qualités.

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« C'est au Bayern Munich de prendre la décision, et nous n'avons pas besoin de faire de recommandation à son sujet. Ils le connaissent bien : il a passé des années, au quotidien, dans le vestiaire de l'équipe », a déclaré Wittmann au quotidien Bild.

Il a ajouté : « Ils savent parfaitement quel genre de personne et de joueur ils obtiendraient. Je pense donc que le Bayern prendra la bonne décision et trouvera l'attaquant qu'il lui faut en janvier. »

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Une crise offensive qui met la pression sur Kompany

Ces démarches interviennent dans un contexte de crise évidente au niveau des options offensives à la disposition de l'entraîneur Vincent Kompany. Le Bayern ne dispose actuellement que d'un seul attaquant opérationnel au sein de l'équipe première, ce qui rend nécessaire le recrutement d'un joueur supplémentaire afin d'avoir des solutions de rechange dans les semaines à venir, d'autant que plusieurs éléments restent absents en raison de blessures.

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Les inquiétudes du club bavarois ne se limitent pas au manque d'effectif : elles concernent aussi la baisse de ses résultats en Bundesliga, où il ne s'est imposé qu'une seule fois lors de ses quatre derniers matchs. Le Bayern espère que ses démarches hivernales l'aideront à retrouver une stabilité offensive, et un retour de Choupo-Moting pourrait constituer une solution rapide et relativement peu risquée, compte tenu de son expérience passée au club et de sa connaissance de l'environnement. La décision finale reste toutefois entre les mains de la direction du club.