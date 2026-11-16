Romelu Lukaku, légende du football belge, a officiellement pris sa retraite internationale après une carrière remarquable de 16 ans, conclue avec le statut de meilleur buteur de l’histoire de la Belgique. Son coéquipier de longue date Thibaut Courtois lui a rendu un hommage émouvant après son annonce.
Une carrière record prend fin
L’attaquant de 33 ans a officiellement confirmé lundi qu’il mettait un terme à sa carrière internationale, après être devenu le buteur le plus prolifique de l’histoire de la sélection belge. Après une période de réflexion durant la trêve internationale, au cours de laquelle il est resté sur le banc lors d’une victoire face à l’Italie, l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United a estimé que le moment était venu de se retirer.
Lukaku a été l’un des piliers de la célèbre « génération dorée » de la Belgique, qu’il a représentée lors de quatre éditions de la Coupe du monde de la FIFA. Son plus grand accomplissement sur la scène mondiale remonte à 2018, lorsqu’il a contribué à mener son équipe à une troisième place historique en Russie. Dans un message d’adieu émouvant publié sur les réseaux sociaux, l’attaquant s’est dit satisfait du parcours accompli depuis ses débuts.
« Pendant ces 16 années, j’ai donné tout ce que j’avais à l’équipe nationale… J’ai traversé toutes les émotions possibles. Aux supporters belges, merci pour le soutien que vous avez apporté à notre équipe. Je suis fier d’avoir représenté mon pays lors de quatre Coupes du monde et de trois Championnats d’Europe », a déclaré l’attaquant.
Courtois en tête des hommages à son « frère »
La nouvelle a immédiatement suscité une vague d’hommages dans le monde du football, à commencer par celui de Courtois, son coéquipier de longue date. Le gardien du Real Madrid a salué sur les réseaux sociaux la carrière d’un joueur aux côtés duquel il s’est battu pendant plus de quinze ans.
Sur son compte Instagram officiel, Courtois a adressé un message émouvant à son ami : « 16 années à tout donner pour notre pays. Quel parcours, mon frère ! De tous les combats sur le terrain aux moments inoubliables que nous avons partagés sous le maillot belge, cela a été un honneur d’être à tes côtés. Tu as tout donné pour cette équipe, toujours avec passion, fierté et de tout ton cœur. »
Il a ajouté : « Ce que tu as accompli pour la Belgique est incroyable, et ton héritage perdurera pendant des générations. Mais au-delà des buts et des records, je me souviendrai toujours des moments que nous avons partagés, des bons comme des difficiles, et de tous les autres. Merci pour tout, lukaku. Fier d’avoir partagé ce parcours avec toi. »
Un départ serein
Malgré le retentissement de son départ, Lukaku semble quitter la sélection sans regret ni doute persistant sur sa contribution à l’équipe nationale. Son rôle s’était réduit au cours de ses derniers mois dans le groupe, mais son influence en tant que joueur expérimenté est restée importante jusqu’au bout.
« Je n’oublierai jamais ces moments. Je suis en paix avec ma décision de m’arrêter ici. C’était formidable. J’y ai pris du plaisir. Je suis reconnaissant », a ajouté Lukaku dans son dernier message au public belge.
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J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
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