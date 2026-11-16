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Romelu Lukaku, légende du football belge, a officiellement pris sa retraite internationale après une carrière remarquable de 16 ans, conclue avec le statut de meilleur buteur de l’histoire de la Belgique. Son coéquipier de longue date Thibaut Courtois lui a rendu un hommage émouvant après son annonce.

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Une carrière record prend fin

L’attaquant de 33 ans a officiellement confirmé lundi qu’il mettait un terme à sa carrière internationale, après être devenu le buteur le plus prolifique de l’histoire de la sélection belge. Après une période de réflexion durant la trêve internationale, au cours de laquelle il est resté sur le banc lors d’une victoire face à l’Italie, l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United a estimé que le moment était venu de se retirer.

Lukaku a été l’un des piliers de la célèbre « génération dorée » de la Belgique, qu’il a représentée lors de quatre éditions de la Coupe du monde de la FIFA. Son plus grand accomplissement sur la scène mondiale remonte à 2018, lorsqu’il a contribué à mener son équipe à une troisième place historique en Russie. Dans un message d’adieu émouvant publié sur les réseaux sociaux, l’attaquant s’est dit satisfait du parcours accompli depuis ses débuts.

« Pendant ces 16 années, j’ai donné tout ce que j’avais à l’équipe nationale… J’ai traversé toutes les émotions possibles. Aux supporters belges, merci pour le soutien que vous avez apporté à notre équipe. Je suis fier d’avoir représenté mon pays lors de quatre Coupes du monde et de trois Championnats d’Europe », a déclaré l’attaquant.

Courtois en tête des hommages à son « frère »

La nouvelle a immédiatement suscité une vague d’hommages dans le monde du football, à commencer par celui de Courtois, son coéquipier de longue date. Le gardien du Real Madrid a salué sur les réseaux sociaux la carrière d’un joueur aux côtés duquel il s’est battu pendant plus de quinze ans.

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Sur son compte Instagram officiel, Courtois a adressé un message émouvant à son ami : « 16 années à tout donner pour notre pays. Quel parcours, mon frère ! De tous les combats sur le terrain aux moments inoubliables que nous avons partagés sous le maillot belge, cela a été un honneur d’être à tes côtés. Tu as tout donné pour cette équipe, toujours avec passion, fierté et de tout ton cœur. »

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Il a ajouté : « Ce que tu as accompli pour la Belgique est incroyable, et ton héritage perdurera pendant des générations. Mais au-delà des buts et des records, je me souviendrai toujours des moments que nous avons partagés, des bons comme des difficiles, et de tous les autres. Merci pour tout, lukaku. Fier d’avoir partagé ce parcours avec toi. »

Un départ serein

Malgré le retentissement de son départ, Lukaku semble quitter la sélection sans regret ni doute persistant sur sa contribution à l’équipe nationale. Son rôle s’était réduit au cours de ses derniers mois dans le groupe, mais son influence en tant que joueur expérimenté est restée importante jusqu’au bout.

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« Je n’oublierai jamais ces moments. Je suis en paix avec ma décision de m’arrêter ici. C’était formidable. J’y ai pris du plaisir. Je suis reconnaissant », a ajouté Lukaku dans son dernier message au public belge.