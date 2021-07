Quel numéro pour Jadon Sancho à Manchester United ?

Sancho à Manchester United, c'est officiel. Désormais, reste à savoir quel numéro portera l'Anglais chez les Red Devils... Et les choix sont limités.

Après plusieurs mois de négociations et de rumeurs, le transfert de Jadon Sancho à Manchester United est maintenant officiel. L'ancien espoir de Manchester City se pavanera bientôt de l'autre côté de la ville, maillot rouge sur le dos. Un incroyable coup de force de la part des Red Devils, qui réalisent un très gros coup cet été. Mais quel numéro de maillot portera la nouvelle recrue ? Goal examine les possibilités, les options disponibles ainsi que l'historique des numéros portés par Sancho.

Quel numéro de maillot Jadon Sancho portera-t-il à Man Utd ?

On ne sait pas encore quel numéro de maillot Sancho portera à Manchester United, mais l'attaquant a été pressenti pour prendre le célèbre n°7. Cependant, celui-ci est actuellement porté par Edinson Cavani et des négociations pourraient être nécessaires s'il veut l'obtenir.

Le n°7 occupe une place particulière dans le folklore de Manchester United et le poids des attentes associées au numéro est dû à ses porteurs légendaires à travers l'histoire. Cristiano Ronaldo l'a porté et l'a rapidement intégré à sa marque mondiale, mais Ronaldo n'a fait que suivre les traces de David Beckham, qui l'avait lui-même hérité d'Eric Cantona. Bien qu'il portait également d'autres numéros, George Best a lui aussi souvent été associé au n°7, tout comme Bryan Robson.

Cependant, tous ceux qui ont porté le n°7 de Manchester United n'ont pas prospéré. Antonio Valencia a notamment abandonné le n°7 pour revenir à son chanceux n°25, tandis qu'une succession de stars se sont fanées en le portant, dont Memphis Depay et Alexis Sanchez, deux déceptions de l'autre côté de la Manche.

Quels numéros sont disponibles pour Jadon Sancho à Man Utd ?

Le n°7 n'est pas gratuit, puisqu'Edinson Cavani le porte, mais il n'est pas rare que des joueurs changent de numéro. Les options de Sancho en ce qui concerne les numéros de maillot à United sont assez limitées et à moins que le club ne puisse persuader les autres de changer, il devra peut-être se contenter d'un nouveau numéro. Certains des numéros actuellement disponibles à Manchester United sont les suivants : n°12, n°16, n°22, n°24, n°25. Un choix relativement limité, donc.

Quels numéros Jadon Sancho a-t-il déjà portés ?

Le numéro préféré de Sancho est le n°7, qu'il porte depuis sa signature pour le Borussia Dortmund en 2017. Il a également porté le n°7 au niveau international pour l'Angleterre, bien que Jack Grealish l'ait porté à l'Euro 2020, tandis que Sancho a reçu le n°17. Après le numéro 7, le numéro 17 semble être la deuxième préférence de l'ailier, mais il a enfilé une variété de numéros traditionnellement associés aux joueurs offensifs. Avec l'Angleterre, Sancho a aussi porté les n° 9, 10, 11, 21 et 23.