Quel joueur masculin détient le record du plus grand nombre de passes décisives dans l'histoire de la Coupe du monde ?

Plusieurs légendes du ballon rond figurent parmi les meilleurs passeurs de l’histoire de la compétition.

Le top 10 comprend notamment l’icône brésilienne Pelé, l’ancien capitaine anglais David Beckham, ainsi que le duo allemand Bastian Schweinsteiger et Thomas Müller.

Avant l’édition 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, seul Lionel Messi, son compatriote, peut encore détrôner l’icône argentine Diego Maradona.

L’Argentine affrontera l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, et Messi se frotte déjà les mains à l’idée de devenir le meilleur passeur de l’histoire de la compétition.

Voici le top 10 :

La FIFA ne recense officiellement les passes décisives qu’à partir de 1966, raison pour laquelle les tournois antérieurs ne figurent pas dans ce classement.

Classement Joueur (Pays) Passes décisives Sélections 10e Bastian Schweinsteiger (Allemagne) Six 20 9e Thomas Müller (Allemagne) Six 19 8^e Thomas Hassler (Allemagne) Six 14 7e Pelé (Brésil) Six 14 6^e David Beckham (Angleterre) Six 13 5e Francesco Totti (Italie) Six 11 4e Grzegorz Lato (Pologne) Sept 20 3e Pierre Littbarski (Allemagne) Sept 18 2e Lionel Messi (Argentine) Huit 26 1^(er) Diego Maradona (Argentine) Huit 21

Quel joueur détient le record du nombre de passes décisives lors d’une seule Coupe du monde ?

Sans surprise, le recordman est la légende brésilienne Pelé.

Lors de la Coupe du monde 1970, la légende brésilienne a délivré six passes décisives en autant de matchs, contribuant ainsi au sacre de sa sélection.

Les Brésiliens ont terminé en tête de leur groupe avec trois victoires en autant de matchs : une victoire 4-1 contre la Tchécoslovaquie, un succès 1-0 face à l’Angleterre, championne en titre, puis une victoire 3-2 sur la Roumanie.

En quarts de finale, les Brésiliens ont dominé le Pérou 4-2, puis ont disposé de l’Uruguay 3-1 en demi-finales. Enfin, en finale face à l’Italie, ils ont confirmé leur suprématie mondiale en s’imposant 4-1.

Classement Joueur (Pays) Passes décisives (Matchs) Tournoi =3 Robert Gadocha (Pologne) 5 (7) Coupe du monde 1974 =3 Diego Maradona (Argentine) Cinq (Sept) Coupe du monde 1986 =3 Pierre Littbarski (RFA) Cinq (Sept) Coupe du monde 1982 2^e Thomas Hassler (RFA) Cinq (cinq) Coupe du monde 1994 1^(er) Pelé (Brésil) Six (Six) Coupe du monde 1970

Quelle joueuse détient le record du nombre de passes décisives dans l’histoire de la Coupe du monde ?

La FIFA n’a commencé à enregistrer les statistiques de passes décisives qu’à partir de 2003, ce qui exclut les Coupes du monde féminines disputées entre 1991 et 1999.

Deux joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Alex Morgan et Mia Hamm, totalisent chacune cinq passes décisives au cours de leurs participations à la compétition.

La performance sur une seule édition est à mettre au crédit de Maren Meinert, auteur d’un tournoi exceptionnel en 2003.

L'Allemagne a remporté la Coupe du monde 2003 en battant la Suède 2-1 en finale. L'équipe de Meinert a fait preuve d'une efficacité redoutable tout au long de la compétition : 13 buts marqués en trois matches de phase de groupes, dont une victoire 6-1 contre l'Argentine, puis des succès 7-1 face à la Russie et 3-0 contre les États-Unis avant d'atteindre la finale tant attendue.

Classement Joueuse (Pays) Passes décisives Tournois disputés =5 Therese Sjogran (Suède) 5 Quatre (2003, 2007, 2011, 2015) =5 Alex Morgan (États-Unis) Cinq Trois (2011, 2019, 2023) = 5 Sherida Spitse (Pays-Bas) Cinq Deux (2019, 2023) = 5 Renate Lingor (Allemagne) Cinq Deux (2003, 2007) = 5 Victoria Sandell (Suède) Cinq Deux (2003, 2007) = 5 Mia Hamm (États-Unis) Cinq Une (2003) =3 Aya Miyama (Japon) Six Deux (2011, 2015) = 3 Birgit Prinz (Allemagne) Six Deux (2003, 2007) = 1 Megan Rapinoe (États-Unis) Sept Trois (2011, 2015, 2019) = 1 Maren Meinert (Allemagne) Sept Une (2003)

Quelle joueuse détient le record de passes décisives lors d’une seule Coupe du monde ?

Hamm est sans doute la plus célèbre de cette liste, avec cinq passes décisives lors de la Coupe du monde 2003. Fait marquant : quatre des cinq meilleures passeuses de l’histoire de la compétition ont réalisé leur performance lors de ce même tournoi.

Meinert, justement, domine ce classement avec sept passes décisives au compteur.

Sa coéquipière Birgit Prinz a délivré cinq passes décisives lors de la Coupe du monde 2003, période durant laquelle l’Allemagne a dominé ses adversaires pour atteindre le titre suprême.

Les États-Unis de Hamm s’étaient inclinés 3-0 en demi-finale, tandis que la Suède de Victoria Sandell avait atteint la finale.

Lors de la Coupe du monde 2011, le Japon a finalement remporté le titre et Aya Miyama a joué un rôle central dans cette performance. Son équipe s'est qualifiée dans un groupe comprenant également l'Angleterre, le Mexique et la Nouvelle-Zélande – s'inclinant face à l'Angleterre et battant ses deux autres adversaires – avant de battre l'Allemagne après prolongation en quarts de finale, la Suède en demi-finales et la France en finale.