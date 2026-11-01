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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Quel est le rôle de la VAR ? Un avis arbitral tranche la polémique autour du penalty de Mbappé face au Racing

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Kylian Mbappé
Espagne
France

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Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a obtenu un penalty dans les premières minutes du match de son équipe face au Racing Santander, en Liga.

Mbappé est tombé après que Mateo Prati, joueur du Racing, a mis son bras sur la trajectoire de Mbappé, lancé dans la surface de réparation.

Les joueurs du Racing ont vivement contesté l'attribution du penalty, que Mbappé a transformé pour inscrire le premier but du Real Madrid.

De son côté, le réseau « Archivo VAR », spécialisé dans les cas arbitraux, a écrit sur son compte sur le site « X » : « La technologie vidéo s'est lavé les mains au stade El Sardinero. »

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Et de poursuivre : « Prati a établi un léger contact avec le ventre de Mbappé qui, en sentant le frottement, s'est jeté au sol. »

Le réseau a tranché le débat en affirmant : « Ce n'est pas un penalty. Il n'y a aucun lien entre l'intervention du défenseur et la chute du joueur français. »

 

 

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