Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a obtenu un penalty dans les premières minutes du match de son équipe face au Racing Santander, en Liga.

Mbappé est tombé après que Mateo Prati, joueur du Racing, a mis son bras sur la trajectoire de Mbappé, lancé dans la surface de réparation.

Les joueurs du Racing ont vivement contesté l'attribution du penalty, que Mbappé a transformé pour inscrire le premier but du Real Madrid.

De son côté, le réseau « Archivo VAR », spécialisé dans les cas arbitraux, a écrit sur son compte sur le site « X » : « La technologie vidéo s'est lavé les mains au stade El Sardinero. »

Et de poursuivre : « Prati a établi un léger contact avec le ventre de Mbappé qui, en sentant le frottement, s'est jeté au sol. »

Le réseau a tranché le débat en affirmant : « Ce n'est pas un penalty. Il n'y a aucun lien entre l'intervention du défenseur et la chute du joueur français. »