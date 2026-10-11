L'attaquant norvégien Erling Haaland a exprimé sa fierté après la victoire de son club, Manchester City, sur la pelouse de Liverpool (3-0), dans une ambiance hostile à Anfield.

Lors de son premier match depuis sa condamnation pour plusieurs infractions aux règles financières de la Premier League, Manchester City, qui a fait appel de la sanction prononcée à son encontre, s'est imposé face à un Liverpool réduit à dix.

Selon ESPN, les joueurs de City ont été sifflés tout au long de la rencontre, mais ils ont brillé dans ce contexte, Haaland inscrivant le premier de trois buts rapides, après l'expulsion de Ryan Gravenberch au milieu de la seconde période.

La joie régnait dans tout le camp de Manchester City après le coup de sifflet final, Haaland passant plusieurs minutes à savourer les célébrations avec les supporters visiteurs.

« Pour chaque supporter, c'est un moment formidable qui restera longtemps avec nous, autant par ce que nous avons ressenti pendant le match qu'après la fin de la rencontre », a déclaré Haaland à Sky Sports.

Il a ajouté : « Le match a été difficile et éprouvant, mais nous avons montré un grand caractère. Je suis très fier de tout le monde. »

Elliot Anderson, milieu de terrain de Manchester City, a salué le courage de l'équipe : « Je pense que nous avons fait preuve d'une vraie cohésion et d'un esprit combatif. »

Il a poursuivi : « C'est un stade difficile, et venir ici représente un défi, mais nous sommes restés soudés, nous nous sommes battus les uns pour les autres sur le terrain, et nous avons aussi livré une bonne performance. Je pense que nous avons montré beaucoup de courage ici. »

Interrogé sur les sifflets venus des supporters de Liverpool, Anderson a ajouté : « Ils étaient certainement plus nourris que d'habitude, que ce soit à notre arrivée au stade ou pendant les dix premières minutes du match, mais je pense que nous avons réussi à faire taire le public de manière remarquable. »

Haaland a toutefois estimé que l'ambiance ne différait pas beaucoup des rencontres habituelles à Anfield : « Pas vraiment, car il est toujours difficile de venir ici. »

Il a ajouté : « À l'époque de Pep Guardiola et de Jürgen Klopp, les confrontations étaient extrêmement difficiles pour les deux équipes. »

Il a conclu : « Tout est question de moments comme celui-ci : nous devons garder notre force mentale, rester soudés et nous concentrer sur les choses sur lesquelles nous pouvons agir. Et ce que nous pouvons contrôler, c'est de pratiquer un bon football et de nous battre ensemble. »