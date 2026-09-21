Quel est le rapport avec Rodri ? Un ancien joueur du Real Madrid choque Cucurella

Le Real Madrid essuie de vives critiques après sa défaite dans le derby face à son voisin de l'Atlético Madrid, sur le score de 2-1 hier dimanche, lors de la septième journée de Liga.

L'équipe de l'entraîneur José Mourinho n'a pas réussi à réaliser le début de saison attendu malgré les recrues qu'elle a enregistrées, et les analystes estiment que le problème réside dans la composition de l'effectif, ainsi que sur le plan tactique.

Miguel Torres, ancienne star du Real Madrid, s'est montré très clair, en affirmant que le club madrilène fait paraître sous un mauvais jour certains joueurs qui traversaient pourtant leur meilleure période.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de Miguel Torres, faites au réseau Movistar, où il a dit : « Il n'y a aucune structure au Real Madrid. Cucurella ressemble à un autre joueur, il ressemble même à un mauvais joueur, mais la raison en est l'absence de structure. »

Il a ajouté : « Il n'y a aucun mécanisme de jeu, d'aucune sorte. Et si Rodri était au Real Madrid, on lui verrait aussi de nombreuses lacunes. »

Torres a souligné que les supporters du Real Madrid ont fait preuve d'un excès d'optimisme cet été en raison des mouvements réalisés par le club sur le marché des transferts, allant même jusqu'à croire que l'équipe était devenue supérieure au Barça, ce qui n'est pas vrai.

Il a poursuivi : « Cet été, les supporters ont ressenti de l'enthousiasme quand Florentino Pérez s'est activé sur le marché des transferts, et ils pensaient que cette fois-ci les choses allaient marcher. »

Il a fait remarquer : « Ils regardaient ce que faisait le Barça et ils riaient : 80 millions d'euros pour Joan García, c'est qui celui-là ? Et Rashford, encore un attaquant. Et ils allaient débourser une grosse somme pour Rodri alors qu'il n'était pas dans une bonne condition physique. »

L'ancien latéral du Real Madrid a ajouté que l'équipe ne dispose pas d'une idée claire de son style de jeu, et qu'elle n'a pas non plus corrigé les erreurs apparues lors des saisons précédentes, ce qui fait planer une menace d'échec sur le projet.

Il a conclu : « Les semaines passent, et peu importe qui recrute le Barça, ou même s'il ne recrute pas d'attaquant, tout marche bien pour lui parce qu'il possède une bonne structure. Je le répète, il n'y a aucune structure au Real Madrid, et c'est pour cela qu'il est très difficile qu'un projet réussisse, même si l'on possède de bons joueurs. »

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