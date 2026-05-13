Quel est le plus jeune joueur ayant jamais participé à la Coupe du monde de la FIFA ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 débutera en juin en Amérique du Nord, avec des matches au Mexique et au Canada. Les meilleurs joueurs de la planète s’y retrouveront pour briguer le prestigieux trophée.

Outre les superstars confirmées comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la compétition offrira aussi une tribune aux jeunes talents les plus prometteurs de la planète, parmi lesquels les adolescents Lamine Yamal, Estevao et Yan Diomande, déterminés à briller pour affermir leur réputation de futurs prodiges mondiaux.

Mais quel est le plus jeune joueur masculin de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA ?

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Le plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du monde est Norman Whiteside. À seulement 17 ans et 41 jours, la star de Manchester United a disputé le premier match de l’Irlande du Nord contre la Yougoslavie lors du tournoi 1982 en Espagne.

Sa présence dans le groupe a suffi pour effacer le record précédent, propriété de la légende brésilienne Pelé, et il reconnaît aujourd’hui que ses débuts ont provoqué une véritable effervescence.

« Quand Billy [Bingham] a annoncé son équipe, les médias du monde entier ont envahi notre hôtel », a-t-il déclaré au site de la FIFA. « Vous vous souvenez de David Beckham au LA Galaxy, avec la moitié du terrain remplie de caméras ? C’était pareil, car j’allais battre le record de Pelé.

Faire tout ça alors que j’étais encore un gamin – parler aux médias du monde entier, ce que je n’avais jamais fait auparavant. Aujourd’hui, les jeunes reçoivent un peu de formation, mais nous n’avions rien de tout ça. J’étais là, à l’hôtel, et 200 personnes ont commencé à me poser des questions. Tout était nouveau pour moi. Après la rencontre, Pelé m’a adressé un petit mot : « Norman, je tiens à te féliciter et j’espère que tu continueras sur ta lancée, que tu feras ce que j’ai fait et que tu remporteras trois Coupes du monde ! » J’ai ri sans pouvoir m’arrêter, c’était hilarant. »

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Whiteside n’a pas seulement battu un record lors de cette rencontre. En écopant d’un carton jaune face à la Yougoslavie, il est devenu le plus jeune joueur sanctionné de l’histoire de la Coupe du monde. Il commente : « J’étais le seul à avoir été averti durant ce match, donc je suis aussi le plus jeune à en avoir reçu un en Coupe du monde ! Disons que j’étais un peu trop enthousiaste. »

L’Irlande du Nord a réalisé un parcours retentissant dans cette édition, créant la sensation en battant l’Espagne 1-0 avant d’atteindre les quarts de finale. Une défaite 4-1 face à la France a finalement stoppé leur aventure, même si la sélection s’est de nouveau qualifiée en 1986.

Il ne parvint pas à marquer en 1982, mais il trouva le chemin des filets quatre ans plus tard et reçut un cadeau très spécial pour son but.

« On distribue dix montres à chaque tournoi, pour les dix buts les plus rapides », explique-t-il. « J’ai été le neuvième buteur le plus rapide de la Coupe du monde au Mexique et je ne l’ai pas quittée depuis. Elle vaut peut-être 200 livres, mais je me moque de vos Rolex et de tout le reste : j’ai la mienne. »

Il a ensuite brillé avec Manchester United, inscrivant notamment un but décisif lors de la finale de la FA Cup 1985 face à Everton. Mais moins de dix ans après ses débuts en Coupe du monde, des blessures récurrentes au genou l’ont contraint à hang up ses crampons.

Classement Joueur Âge Tournoi 1. Norman Whiteside Irlande du Nord – Yougoslavie 17 ans et 41 jours Coupe du monde 1982 2. Samuel Eto’o Cameroun contre Italie 17 ans et 99 jours Coupe du monde 1998 3, Femi Opabunmi Nigeria – Angleterre 17 ans et 101 jours Coupe du monde 2002 4. Salomon Olembe Cameroun – Autriche 17 ans et 185 jours Coupe du monde 1998 5. Pelé Brésil vs URSS 17 ans et 235 jours Coupe du monde 1958

Qui est la plus jeune joueuse de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA ?

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La Sud-Coréenne Casey Phair a inscrit son nom dans les annales en 2023 en devenant la plus jeune joueuse de l’histoire de la Coupe du monde féminine de la FIFA. Elle a fait son entrée en jeu lors de la défaite 2-0 de la Corée du Sud face à la Colombie à Sydney, à l’âge de 16 ans et 26 jours.

L’adolescente avait été convoquée après avoir inscrit cinq buts en seulement deux matchs avec les moins de 17 ans. Si jeune au moment de sa sélection, elle n’était pas encore engagée avec un club et évoluait au sein d’un centre de formation aux États-Unis.

Après la rencontre, l’entraîneur Colin Bell a justifié sa décision d’offrir à Phair des débuts historiques, expliquant en conférence de presse : « Il est toujours délicat, quel que soit l’âge, de rentrer au score de 2-0 et de changer la donne. Mais je tenais à la lancer pour qu’elle goûte à cette expérience et pour signifier à tout le groupe que de telles joueuses incarnent l’avenir.

Elle méritait cette chance, car elle s’est très bien entraînée, au niveau des meilleures. Casey est l’avenir de cette équipe et nous avons besoin de joueuses fortes, rapides et physiques. Nous sommes toujours en course et nous avons encore des chances d’aller plus loin, mais nous devons jouer avec plus d’intensité. C’est ce dont nous avons besoin au niveau des clubs en Corée du Sud, et nous avons besoin de ce type de joueuses. Casey a la vitesse et la puissance ; c’est là que le reste de l’équipe doit se montrer à la hauteur. »

La Corée du Sud avait pourtant perdu ses deux premiers matches de groupe face au Maroc et à la Colombie lors de la Coupe du monde, terminant dernière de sa poule, avant de sauver l’honneur en tenant l’Allemagne en échec 1-1, un résultat qui a également éliminé les doubles championnes du monde.

À l’issue de la compétition, Phair a d’ailleurs tourné professionnel et s’est engagée pour trois ans avec le club de NWSL Angel City, devenant alors la plus jeune joueuse de l’histoire du club californien.