Quel est le palmarès du tournoi olympique de football ?

Le tournoi olympique de football démarre le 22 juillet prochain à Tokyo. L’occasion de se remémorer les précédentes éditions de cette épreuve.

Après l’Euro, place désormais aux Jeux Olympiques. A partir du 22 juillet prochain et jusqu’au 7 aout se dérouleront les épreuves masculines et féminines du football. L’équipe de France Espoirs est concernée, car elle est qualifiée pour le tournoi pour la première fois depuis 25 ans.

Un seul sacre pour la France

Malgré un effectif dépourvu de beaucoup de cadres, la sélection tricolore arrive en terre nippone avec beaucoup d’ambitions. Son rêve est de pouvoir rééditer la performance de l’équipe de 1984, qui avait décroché l’or olympique à Los Angeles. Ça ne sera pas facile, mais l’espoir fait vivre.

Les Américains font la loi depuis le début du siècle

La mission des Bleuets est d’autant plus compliquée qu’aucune sélection européenne n’est parvenue à triompher aux JO depuis le sacre de l’Espagne en 1992 à Barcelone. Des équipes du continent americain (Argentine, Brésil et Mexique) et de l’Afrique (Nigeria, Cameroun) ont inscrit leur nom au palmarès des Olympiades.

La Hongrie, la sélection la plus titrée

Les sélections européennes restent malgré tout celles qui se sont accaparées le plus souvent de l’or. A elle seule, la Hongrie compte trois consécrations (1952, 1964 et 1968). Suivent derrière l’URSS et la Grande-Bretagne avec deux triomphes chacun. En Amérique du Sud, l’Argentine et l’Uruguay totalisent aussi deux victoires finales chacune. A noter toutefois, et il est toujours utile de le rappeler, qu’avant 1984 seuls les footballeurs amateurs étaient autorisés à participer aux JO.

Le palmarès

Edition Médaille d'Or Médaille d'argent Médaille de bronze 1896 Danemark Athènes Smyrne 1900 Upton Park FC Club français Fédération belge 1904 Galt FC Christian Brothers St Rose Parish 1906 Sélection de Copenhague Smyrne Salonique 1908 Grande-Bretagne Danemark Pays-Bas 1912 Grande-Bretagne Danemark Pays-Bas 1920 Belgique Espagne Pays-Bas 1924 Uruguay Suisse Suède 1928 Uruguay Argentine Italie 1936 Italie Autriche Norvège 1948 Suède Yougoslavie Danemark 1952 Hongrie Yougoslavie Suède 1956 URSS Yougoslavie Bulgarie 1960 Yougoslavie Danemark Hongrie 1964 Hongrie Tchécoslovaquie Allemagne 1968 Hongrie Bulgarie Japon 1972 Pologne Hongrie URSS et RDA 1976 RDA Pologne URSS 1980 Tchécoslovaquie RDA URSS 1984 France Brésil Yougoslavie 1988 URSS Brésil RFA 1992 Espagne Pologne Ghana 1996 Nigeria Argentine Brésil 2000 Cameroun Espagne Chili 2004 Argentine Paraguay Italie 2008 Argentine Nigeria Brésil 2012 Mexique Brésil Corée du Sud 2016 Brésil Allemagne Nigeria

Un plateau séduisant cette année

Cette année, la compétition s’annonce encore une fois être très ouverte. Le Brésil et l’Argentine partiront avec les faveurs des pronostics, mais ils auront aussi de sacrés clients en face d’eux, telles que l’Allemagne et l’Espagne. Devant son public, le Japon aura aussi son mot à dire.

Groupe A : Japon, Afrique du sud, Mexique, France.

Groupe B : Nouvelle-Zélande, Corée du sud, Honduras, Roumanie.

Groupe C : Égypte, Espagne, Argentine, Australie.

Groupe D : Brésil, Allemagne, Côte d’Ivoire, Arabie saoudite.

Le calendrier

Le tournoi olympique se déroule du 22 juillet au 7 août, soit sur la quasi-totalité de la période des JO. Voici le programme.

Jeudi 22 juillet : Espagne – Égypte (9 h 30, à Sapporo), France – Mexique (10 h, à Tokyo), Nouvelle-Zélande – Corée du sud (10 h, à Kashima), Allemagne – Brésil (10 h 30, à Yokohama), Argentine – Australie (12 h 30, à Sapporo), Côte d’Ivoire – Arabie saoudite (12 h 30, à Yokohama), Japon – Afrique du sud (13 h, à Tokyo), Roumanie – Honduras (13 h, à Kashima).

Dimanche 25 juillet : Espagne – Égypte (9 h 30, à Sapporo), France – Afrique du sud (10 h, à Saitama), Nouvelle-Zélande – Corée du sud (10 h, à Kashima), Allemagne – Brésil (10 h 30, à Yokohama), Argentine – Australie (12 h 30, à Sapporo), Côte d’Ivoire – Arabie saoudite (12 h 30, à Yokohama), Japon – Mexique (13 h, à Saitama), Roumanie – Honduras (13 h, à Kashima).

Mercredi 28 juillet : Brésil – Arabie saoudite (10 h, à Saitama), Allemagne – Côte d’Ivoire (10 h, à Miyagi), Roumanie – Nouvelle-Zélande (10 h 30, à Sapporo), Corée du sud – Honduras (10 h 30, à Yokohama), Espagne – Argentine (13 h, à Saitama), Australie – Égypte (13 h, à Miyagi), France – Japon (13 h 30, à Yokohama), Afrique du sud – Mexique (13 h 30, à Sapporo).

Samedi 31 juillet : quarts de finale (10 h à Miyagi, 11 h à Kashima, 12 h à Saitama, 13 h à Yokohama).

L'article continue ci-dessous

Mardi 3 août : demi-finales (10 h à Kashima, 13 h à Saitama).

Vendredi 6 août : match pour la troisième place (13 h, à Saitama).

Samedi 7 août : finale (13 h 30, à Yokohama).