Dans son article intitulé « Le Real Madrid n'est plus le Real Madrid », le journaliste espagnol Juan Ignacio Gayardo dresse un tableau sombre de la situation au sein du club royal, estimant que l'équipe a perdu une partie de son identité historique qui en avait fait un symbole de domination et de détermination.

Dans sa tribune publiée par le quotidien Marca, il affirme que la défaite contre Gérone n’est pas un simple accident, mais le symptôme d’une crise plus profonde, à la fois sportive et institutionnelle, alimentée par l’absence d’une vision stratégique claire et par des luttes d’influence au sein de la direction.

Selon lui, la dépendance chronique à la « remontada » traduit un manque de préparation et un relâchement, loin de l’époque où le club, armé d’une volonté de fer, créait des exploits plutôt que de vivre sur ses lauriers.

L'article se présente comme suit :

« Un nouveau revers pour le Real Madrid, cette fois face à Gérone, transformant l’ambiance du Santiago Bernabéu en un mélange de colère, de déception et de confusion. »

« Les supporters, habitués à voir leur équipe imposer sa domination, se sont retrouvés à s’interroger sur les raisons de cette baisse de performance et de l’érosion de la personnalité qui a toujours caractérisé le club royal. Les regards se sont tournés vers la tribune d’honneur, à la recherche de réponses de la part de la direction, mais le silence a été la seule réponse. »

La polémique a rapidement suivi. En pleine zone de turbulences sportives, la presse a évoqué la possible nomination d’un nouveau directeur sportif, information que le Real Madrid a formellement démentie.

Pour étayer son démenti, le club s’est retranché derrière ses six Ligue des champions conquises en dix ans, présentées comme la preuve irréfutable de la pertinence de son modèle de gouvernance. Pourtant, les difficultés actuelles relancent le débat sur la nécessité d’une refonte organisationnelle.

Parallèlement, des bruits de couloir évoquent une dualité au sein de la direction entre le directeur général José Ángel Sánchez et le Marocain Anas Lagrairi, présenté comme le bras droit du président Florentino Pérez.

Lagrairi n’occupe aucun poste officiel, mais son influence en coulisses complique ses relations avec Sánchez et interroge sur l’efficacité de cet équilibre administratif.

« Cette ambivalence dans la prise de décision, associée aux performances irrégulières de l'équipe, suscite des inquiétudes quant à l'avenir du Real Madrid dans une saison qui semble se diriger vers une fin sans titre. Après l'élimination en Coupe et le recul des performances en championnat, il ne reste plus que la Ligue des champions comme dernier espoir de sauver la saison, mais même cet espoir semble compromis. »

La dépendance croissante aux « remontadas » est devenue une habitude ces dernières années, que certains analystes qualifient d’optimisme irrationnel ou de stratégie d’étudiants ayant négligé leurs devoirs. or les retournements de situation dont le Real Madrid avait l’habitude ne constituent pas une règle sur laquelle on peut toujours compter, mais des exceptions forgées par un esprit d’équipe dans des circonstances exceptionnelles.

Aujourd’hui, le Real se trouve à un carrefour : entre un passé glorieux bâti avec confiance et constance, et un présent tumultueux, privé de vision claire et d’équilibre dans la gestion. Les supporters réclament des réponses, le stade murmure des questions, mais depuis la loge, seul le silence persiste.