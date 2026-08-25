Comme le rapporte Bild, les prétendants font la queue. En tête, le 1. FC Magdebourg s’est ainsi manifesté auprès de Chavez et, avec l’Eintracht Brunswick ainsi que le 1. FC Heidenheim, deux autres clubs de deuxième division seraient aussi en lice, selon le quotidien.

Heidenheim a pu se faire tout récemment une idée très concrète des qualités du joueur de 19 ans. Lors de la victoire 4-2 du Bayern en match amical sur la pelouse du FCH la semaine dernière, Chavez était titulaire, a convaincu et s’est illustré avec la transformation splendide d’un coup franc de plus de 20 mètres, qu’il avait lui-même obtenu, pour égaliser provisoirement à 1-1.

Le Bayern avait déjà prêté Chavez une première fois au début du mois de février, mais au 1. FC Cologne, pensionnaire de Bundesliga, le pur produit du centre du FCB n’a pas obtenu le temps de jeu espéré et n’a comptabilisé que sept entrées en jeu avec le FC. De retour à la Säbener Straße, Chavez s’est ensuite fait remarquer durant toute la préparation et a laissé une bonne impression, mais compte tenu de l’énorme concurrence au milieu de terrain chez le Rekordmeister, la perspective d’un temps de jeu régulier reste faible. C’est pourquoi, selon Bild , le club et le joueur ont désormais décidé de boucler un nouveau prêt d’ici à la fin du mercato estival début septembre.

Thomas Müller et Mats Hummels vont-ils attirer un top talent du Bayern ?

En plus des clubs de deuxième division intéressés, Bild évoque aussi une autre option, assez excitante. Selon le journal, le club portugais de première division Estrela Amadora travaille lui aussi à se renforcer temporairement avec Chavez. Et depuis mardi, il est officiel qu’un groupe d’investisseurs autour de quatre anciens joueurs du Bayern, Thomas Müller (désormais aux Vancouver Whitecaps), Mats Hummels (fin de carrière), Yann Sommer (Club Bruges) et Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), a pris une participation dans Estrela Amadora. Selon le journal portugais A Bola, le groupe aurait acquis 90 % du capital social pour 40 millions d’euros.

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Müller, Hummels et consorts seraient avant tout envisagés comme des investisseurs à vocation stratégique et doivent aider le club, basé dans une banlieue de Lisbonne, à progresser grâce à leur expertise, leur portée et leur réseau. La cheville ouvrière de l’arrivée de ces grands noms dans ce club encore assez peu connu à l’international est en outre Johannes Mösmang, un homme très bien connu à la Säbener Straße. Cet homme de 35 ans travaillait depuis 2016 pour le Bayern comme player-manager et il est désormais président d’Estrela Amadora.

Combien de fois Felipe Chavez a-t-il joué jusqu’ici avec le FC Bayern ?

Les liens entre le 15e du dernier exercice de Liga Portugal et le FCB seront donc étroits à l’avenir, ce qui pourrait favoriser un prêt de Chavez à Amadora. À la mi-juillet seulement, un autre talent du milieu de terrain, Lovro Zvonarek, avait en outre quitté le Bayern pour Estrela contre une indemnité de 1,5 million d’euros.

Chavez a rejoint en 2019, à l’âge de 12 ans, le centre de formation du FCB en provenance du FC Augsbourg, et il n’a jusqu’ici disputé que deux brèves apparitions avec l’équipe première. En janvier 2026, il avait fêté ses débuts en Bundesliga avec une courte entrée en jeu lors du 8-1 contre Wolfsburg, puis, peu avant son prêt à Cologne, il était aussi entré en jeu fin janvier lors de la défaite 2-1 contre Augsbourg. Malgré son expérience encore limitée chez les professionnels, Chavez, fils d’une mère allemande et d’un père péruvien, est déjà international péruvien A. En octobre 2025, le jeune joueur avait fait ses débuts et avait disputé, lors de la défaite 2-1 en amical contre le Chili, sa seule sélection à ce jour.