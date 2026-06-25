Lewis Hamilton, légende de la Formule 1, a été profondément touché par le message que lui a adressé la star brésilienne Neymar, lors de sa participation à la Coupe du monde.

L’attaquant a publié sur son compte Instagram une photo accompagnée de la légende « Souviens-toi de qui tu es », à son retour en sélection brésilienne sous les ordres de l’entraîneur Carlo Ancelotti.

Absent 981 jours des terrains en raison d’une rupture des ligaments croisés, le numéro 10 est entré en jeu à la 76^e minute du succès (3-0) contre l’Écosse.

Selon le journal britannique The Sun, cette phrase fait écho à un message similaire posté par Hamilton après sa première victoire avec Ferrari en Espagne.

Les deux amis, souvent vus ensemble en tribune ou sur le circuit, échangent régulièrement.

« Nous échangeons régulièrement des messages, et je suis très reconnaissant de l’amitié qui me lie à Neymar », a confié Hamilton.

« Je lui parlais il y a quelques jours de ses enfants, il a deux enfants formidables », a-t-il ajouté.

« C’était vraiment formidable de le voir publier ce message, car je ne vois pas souvent des personnes disposant d’une audience aussi vaste que la sienne l’utiliser pour diffuser autant de positivité. »

Il conclut : « Dans le monde actuel, nous avons plus que jamais besoin de ce genre de messages. »