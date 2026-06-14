Le duo marocain Ibrahim Díaz et Ismail Saibari a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde lors de la rencontre entre les Lions de l’Atlas et le Brésil.

Le match Maroc-Brésil s’est conclu sur un nul 1-1 : Sibari, servi par Diaz, a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas, avant que Vinícius Júnior n’égalise pour la Seleção.

Selon le compte spécialisé « Mr. Sheeb », ce but, marqué par Saibari et préparé par Diaz, entre dans l’histoire de la Coupe du monde.

Selon cette même source, il s’agit seulement de la quatrième fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’une équipe inscrit un but contre le Brésil grâce à un duo formé d’un passeur décisif et d’un buteur, tous deux nés en Espagne, et c’est une première pour deux joueurs qui ne défendent pas les couleurs de la Roja.

Ibrahim Díaz est né à Malaga, tandis qu’Ismaïl Saïbari a vu le jour à Terrassa, dans la province de Barcelone.