Quel est le groupe qui joue lors de la cérémonie d'ouverture de la finale 2019 de Ligue des champions entre Tottenham et Liverpool ?

Imagine Dragons, le groupe de rock de Las Vegas assurera le show avant la finale 2019 de Ligue des champions au Wanda Metropolitano de Madrid.

Imagine Dragons a été choisi par l'UEFA en tant que groupe qui jouera avant la finale de la Ligue 2018-19 entre et au stade Wanda Metropolitano de Madrid, samedi 1er juin (coup d'envoi à 21 heures).



Mieux connus en Europe pour leurs succès "Radioactive", "Demons" et "Thunder", le groupe de Las Vegas (Nevada, États-Unis) a également dominé les palmarès du rock américain au cours de la dernière année avec "Natural" et a enregistré un deuxième succès avec "Bad Liar".



Le groupe, qui se produira sur la pelouse environ 10 minutes avant le coup d'envoi de la finale, a vendu 12 millions d'albums et plus de 35 millions de singles dans le monde entier.



"Nous sommes honorés d'assister à la cérémonie d'ouverture de la finale de la de l'UEFA avec Pepsi à l'intention des amateurs de sport les plus passionnés de la planète. Ce sera un grand spectacle à Madrid", a déclaré le chanteur Dan Reynolds.

Imagine Dragons succède à Dua Lipa, les Black Eyed Peas et Alicia Keys

Ils suivront les traces de Dua Lipa, des Black Eyed Peas et d’Alicia Keys, qui ont déjà assuré le spectacle lors des dernières éditions, et promettent un "niveau de production jamais vu auparavant en finale de la Ligue des champions".



"Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Pepsi à la cérémonie d'ouverture de la finale de l'UEFA Champions League 2019", a déclaré le directeur marketing de UEFA Events SA, Guy-Laurent Epstein. "Pour la quatrième année consécutive, la cérémonie d'ouverture réunira la musique, le divertissement et le sport dans une expérience épique pour les fans - et Pepsi est le partenaire idéal pour nous aider à y parvenir.



"La performance de Dua Lipa, l’an dernier, a été un immense succès. Elle a battu des records en devenant notre contenu unique le plus visionné sur les réseaux sociaux. Nous sommes convaincus que le groupe Imagine Dragons va faire monter l'ambiance parmi nos supporters avec un show rock inoubliable."



Natalia Filippociants, vice-présidente responsable du marketing, Global Beverages, de PepsiCo, est également confiante dans le fait qu'Imagine Dragons proposera une performance explosive: "Chaque année, nous plaçons la barre plus haut en matière de performance et d’énergie dans le stade à quelques minutes du coup d’envoi. Le fait de pouvoir amener Imagine Dragons, le grand groupe de rock du moment, sur scène avec nous pour ce qui sera, sans aucun doute, une finale électrique, est une véritable célébration du chemin accompli dans le cadre de ce partenariat et de la direction prise par ce dernier."