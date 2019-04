Quel est le bilan de Lionel Messi contre Manchester United ?

L'Argentin a souvent croisé Manchester United dans la première partie de sa carrière. Goal passe son bilan en revue.

Barcelone affrontera en quarts de finale de la ce mercredi, et les deux équipes ont une longue histoire dans la compétition européenne.



La victoire historique des Red Devils contre le Bayern, en 1999, au Camp Nou, est restée dans la légende. L'ancien joueur et actuel manager Ole Gunnar Solskjaer serait bien placé pour en parler.

Alors que Barcelone a été battu en demi-finale de l'édition 2007-08 par United, les Catalans ont eu raison du club de ces dernières saisons, en les battant en finale du tournoi en 2009 et 2011.



Lionel Messi, bien sûr, réalise déjà une saison fantastique et est actuellement le meilleur buteur en Europe, mais quel est son bilan face à Manchester United ?

Quels sont les chiffres de Messi contre Man United ?

Messi a joué contre Manchester United à quatre reprises en Ligue des champions, remportant deux victoires, pour une défaite et un nul. Il a marqué deux buts en quatre matches, mais n'a enregistré aucune passe décisive.



La première fois qu'il a affronté les Red Devils, c'était lors de l'édition 2007-08 de la Ligue des champions, lorsque Barcelone n'a remporté aucune des deux manches de la demi-finale. Le match aller s'est terminé sur le score de 0-0 au Camp Nou. Le match retour à Old Trafford s'est soldé par une victoire 1-0 pour les Red Devils, grâce à un missile de Paul Scholes.



Messi n’a donc pas marqué, ce qui a propulsé MU en finale, face à , à Moscou, avant un sacre aux tirs au but.



Ses deux confrontations suivantes face à l'équipe de Sir Alex Ferguson, qui était alors manager, ont eu plus de succès. Depuis les demi-finales de 2008, il a affronté United en finale de la Ligue des champions à deux reprises, marquant un but dans les deux finales et menant finalement Barcelone sur le toit de l'Europe.



Messi a marqué le deuxième but de la victoire 2-0 lors de la finale 2009 et il a encore marqué deux ans plus tard dans la version de 2011 disputée à Wembley - un match qui s'est soldé par une victoire 3-1 pour les Catalans.



Il a également marqué le deuxième but crucial du match, annulant le but égalisateur de Wayne Rooney pour porter le score à 2-1 pour Barcelone juste après la pause. Pedro avait ouvert la marque et David Villa a ensuite scellé la victoire avec le troisième but en fin de seconde période.

Les chiffres de Messi contre Man United