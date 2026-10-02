Le présentateur britannique, qui est très proche de la superstar d'Al-Nassr depuis l'interview retentissante de 2022, s'en est pris directement au sélectionneur de la Seleçao sur la plateforme X. « Quel connard arrogant. Jesus n'a jamais été assez bon pour jouer pour le Portugal, et maintenant il prend plaisir à rabaisser les plus grands joueurs du pays », a écrit l'homme de 61 ans.

L'élément déclencheur de la controverse a été le départ du camp de l'équipe mardi soir de l'attaquant de 41 ans, après une conversation avec le président de la fédération Pedro Proenca. Cette séquence faisait suite à la décision de Jesus d'aligner Goncalo Ramos dans le onze de départ lors du match de Ligue des nations à l'extérieur au Danemark (que le Portugal a gagné 4-2) et de laisser à nouveau Ronaldo sur le banc. Lors du match international précédent contre la Norvège, le vétéran avait déjà seulement regardé la rencontre sur toute la durée.

Ensuite, le numéro 7 habituel de Ronaldo pour le match contre le Danemark a été attribué à Rafael Leao. Morgan a également vivement critiqué cette décision.

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Qu'a dit Piers Morgan au sujet de l'éclat autour de Cristiano Ronaldo ?

« Après tout ce que Cristiano a accompli pour le Portugal, pourquoi diable le traitent-ils ainsi ? Hier, c'était l'anniversaire de son père et il a joué pour son pays le lendemain de sa mort. C'est honteux de voir ce manque de respect choquant envers leur plus grand joueur », a écrit Morgan.

Le départ de CR7 a immédiatement pris une énorme ampleur. Ainsi, en plus de la sœur du capitaine, le Premier ministre portugais s'est lui aussi invité dans le débat sur la manière de traiter le recordman des sélections.

Si la carrière de Ronaldo en équipe nationale est définitivement terminée avec son départ, le joueur de 41 ans, qui a réagi avec un communiqué, ne l'a pas encore précisé. Un retour sous les ordres de l'entraîneur Jesus, qui l'a déjà coaché à Al-Nassr la saison passée, paraît toutefois extrêmement improbable à l'heure actuelle.