L'équipe d'Angleterre lance le compte à rebours avant le coup d'envoi de sa campagne pour la Coupe du monde 2026, avec un match contre la Croatie mercredi soir.

Lors de la dernière sortie amicale face au Costa Rica, l’entraîneur Thomas Tuchel a fourni plusieurs indices sur son onze de départ pour la compétition.

Selon Mundo Deportivo, qui cite la BBC, Jude Bellingham devrait devancer Morgan Rogers pour le poste de meneur de jeu.

Le milieu du Borussia Dortmund sera donc titulaire contre la Croatie, tandis que le joueur d’Aston Villa débutera sur le banc.

Selon la même source, John Stones et Ezri Konsa seraient favoris pour former la charnière centrale, en remplacement de Marc Guehi.

Sur l’aile droite, Bukayo Saka sera titulaire si son état de forme le permet.

Nonny Madueke serait aligné si Saka n’était pas apte.

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