Quel attaquant pour concurrencer Benzema au Real Madrid cet été ?

Le débat sur la signature éventuelle d'un attaquant pour le Real Madrid fait rage.

N'oublions pas que le marché n'a pas encore officiellement rouvert. Cependant, ce dont le club est sûr, c'est qu'il ne va pas signer pour le plaisir de signer si rien ne répond à ses attentes.

Kylian Mbappé a tout influencé, notamment la possible arrivée de Haaland, chose impossible avec le Français qui n'a pas encore défini son avenir. Le Norvégien était l'homme de la situation, mais le pari sur le Français a tout freiné.

N'y a-t-il pas d'attaquants sur le marché qui pourraient servir de doublure à Benzema ? Bien sûr qu'il y en a, mais le Real Madrid n'est pas prêt à lancer un investissement si cette option ne convainc pas, ce qui se produit après avoir analysé la situation et les différentes conditions qui existent.

La première et celle qui soulève la difficulté est la question des places hors UE, quelque chose qui ne semble pas avoir de solution jusqu'en 2023.

L'option de Gabriel Jesus, le joueur préféré d'Ancelotti, s'est effondrée pour cette raison. Il en va de même pour Darwin Nunez, qui est sur le point de signer à Liverpool.

Il en va de même pour les jeunes talents qui sont apparus au Brésil et en Argentine ces derniers mois. Cette porte est fermée pour le moment.

L'option qui prend de l'ampleur et qui prévaut aujourd'hui est d'attendre, selon Marca. L'idée est de commencer la pré-saison et de garder un œil sur le marché, voire d'envisager un prêt ou un contrat à court terme.

Cette éventuelle nouvelle recrue devrait être un pendant pour Benzema, jamais une alternative, car pour le moment ils ne voient ce joueur nulle part, à l'exception du Norvégien récemment signé par City.

Les dirigeants madrilènes attendent du Français, le nouveau capitaine du Real Madrid, deux années supplémentaires au plus haut niveau, mais il est également clair qu'il ne sera pas facile de maintenir le niveau physique et technique montré cette saison, et encore moins avec la Coupe du monde qui se joue au milieu de la campagne.

Pour le moment, les dirigeants du Real Madrid ont arrêté tout mouvement sur Juanmi Latasa. Le Rayo semblait pouvoir être la destination du joueur qui évolue encore à Castilla, mais tout a été mis en suspens.

Le joueur de l'académie merengue avait même reçu des propositions d'un club étranger, mais les chances qu'il devienne un membre de l'équipe première augmentent au fil des jours. Avec un contrat jusqu'en 2024, le transfert s'accompagnerait également d'un nouveau contrat.

Borja Mayoral revient après avoir fini son temps entre la Roma et Getafe, mais tout porte à croire qu'il fera à nouveau partie d'une transaction quelconque. L'équipe présidée par Angel Torres fait partie des parties intéressées.

L'attaquant a commencé plusieurs pré-saisons sans avoir de destination claire et le club et le joueur essaient de tout résoudre avant le début de la nouvelle saison. Le rêve de revenir dans l'équipe première est toujours là, mais cela semble plus difficile.

Jovic et Mariano sont à l'écoute des propositions et cherchent une nouvelle destination. Benzema, Rodrygo, Vinicius, Hazard et Asensio (avenir à définir) sont les autres attaquants ou du moins ceux sur lesquels Ancelotti compte, qui comme il l'a dit : "Nous allons inventer quelque chose", comme jouer avec deux attaquants et donner plus de largeur au milieu de terrain.

La Coupe du monde sera un facteur déterminant

La Coupe du monde qui se déroulera au milieu de l'automne suscite de nouvelles attentes sur le marché. L'activité des clubs s'arrêtera la deuxième semaine de novembre et ne reviendra pas avant Noël, ce qui coïncide pratiquement avec l'ouverture de la fenêtre des transferts d'hiver.

Cela signifie qu'une bévue ou une absence en début de saison aura moins d'impact car le nombre de matchs sera réduit.

La Coupe du monde est toujours l'occasion de voir apparaître des joueurs inconnus du grand public, mais pas des directeurs sportifs, qui utilisent la Coupe du monde comme un argument pour ce qu'ils écrivent dans leurs rapports.

Même à la fin de l'événement au Qatar, le problème des inscriptions hors UE aurait pu être résolu, ce qui ouvrirait le champ des signatures possibles.

L'article continue ci-dessous

Dans l'avenir du Real Madrid, il y a un nom qui plane à l'horizon et ce n'est autre qu'Endrick. Le Brésilien, qui a déjà un contrat professionnel avec Palmeiras, doit attendre deux ans avant de pouvoir faire le saut en Europe.

Son jeu continue de progresser et le Real Madrid garde un œil sur lui. Au moins, la présence de Haaland à City aide, car son agent et sa famille ont clairement indiqué que le Norvégien fermait la porte à l'achat d'autres jeunes talents.