Que vise désormais Guardiola avec Manchester City? Robert Pirès a sa petite idée

Maintenant qu'il a remporté la Ligue des Champions, quel peut être le futur de Pep Guardiola à Manchester City? Robert Pirès a sa petite idée.

Ce samedi, c'est une sorte d'aboutissement qu'a enfin connu Pep Guardiola avec Manchester City. Engagé par les Skyblues en 2016 pour amener le club tout en haut de l'Europe, le Catalan espérait également profiter de ce mariage pour réussir là où il avait échoué avec le Bayern Munich. Le chemin a été pavé d'embûches et d'éliminations plus honteuses ou malheureuses les unes que les autres mais il y est enfin parvenu, après 7 longues années de combat. Mais maintenant qu'il a atteint son but, quel peut être le futur de Guardiola à City, et que peut-il encore viser avec les Cityzen? Interrogés, Robert Pirès et Habib Beye ont donné leur ressenti.

Pirès et Beye sur le futur de Guardiola à City

Interrogé sur la question au micro de Canal+, Habib Beye, habitué des plateaux et entraîneur lui-même, met en avant son perfectionnisme à toute épreuve : « Il est toujours dans la construction d'un projet sportif et on lui donne les pleins pouvoirs. Il ne peut pas faire mieux, mais il va recommencer et c'est la beauté du sport. Il est parti du Barça car il sentait qu'il en avait tiré le meilleur mais, à City, c'est tout son système qui est en place. Ce qu'il a réalisé là bas est exceptionnel, il est, dans ce sens-là, dans l'héritage et dans le plus grand championnat du monde. Puis, est-ce qu'aujourd'hui il contrôlerait autant le système dans un autre club? »

Pour Robert Pirès, fort de sa longue expérience dans le monde du football, le Catalan s'est déjà trouvé un nouvel objectif : « Je pense qu'il va continuer. Devant lui, il y a Ferguson [au nombre de trophées remportés pour un club anglais] mais, quand tu es entraîneur, tu veux y aller [égaler le record]. C'est ce qu'il veut faire. En Angleterre, à partir du moment où on vous dit que vous êtes le manager, vous l'êtes à fond et vous décidez de tout. Il peut aller chercher les joueurs qu'il veut. Sa force, c'est que chez lui, tout le monde peut jouer dans son effectif. »