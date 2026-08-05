C’est ce que rapporte Sport Bild. Selon le média, le gardien titulaire de 40 ans souhaiterait toutefois d’abord faire une pause à ce moment-là. Un retour ensuite dans un rôle de conseiller serait cependant tout à fait envisageable pour lui. Neuer et Dreesen se connaissent depuis de nombreuses années, entretiennent une relation étroite et échangent régulièrement.

Au printemps, Neuer a prolongé une nouvelle fois son contrat d’un an jusqu’en 2027 - probablement pour la dernière fois. « Cela ressemble fortement au fait que je vais arrêter », a-t-il déclaré la semaine dernière lors du stage d’entraînement à Tegernsee.

La saison prochaine, Neuer devrait céder encore davantage de matches à sa doublure et successeur désigné Jonas Urbig. Et pas seulement quand Neuer devra être ménagé, mais aussi délibérément lors de matches importants. Le joueur de 22 ans doit ainsi s’habituer à la pression de son futur rôle.

FC Bayern : Uli Hoeneß s’enflamme pour Manuel Neuer

Malgré son âge avancé, il ne semble exister absolument aucun doute sur les capacités de Neuer au FC Bayern. « Manuel fait toujours partie des meilleurs. Il est en tout cas de classe mondiale », a déclaré le patron du club, Uli Hoeneß, à Sport Bild. « Il peut encore beaucoup apporter à l’équipe l’année prochaine. Manuel a tout ce qu’il faut sur le plan du caractère, il est aussi un modèle pour les jeunes joueurs. Il est ambitieux et reste extrêmement important pour l’équipe. »

Après sa participation décevante à la Coupe du monde avec l’équipe d’Allemagne, Neuer a récemment bénéficié, comme les autres internationaux, de vacances prolongées. Il a repris l’entraînement la semaine dernière et se trouve actuellement en Asie avec la délégation munichoise. Lors du match amical contre le Jeju SK FC, il ne figurait toutefois pas encore dans le groupe. Il pourrait faire son retour dans le but du FC Bayern, au moins temporairement, vendredi lors du test contre Aston Villa (14 heures).