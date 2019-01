Que serait le football européen sans Messi et Ronaldo ?

Le site officiel de l'UEFA a imaginé la dernière décennie dans le football européen sans la présence de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Depuis 10 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont pris pour habitude de truster les records et les diverses distinctions individuelles.

Les deux joueurs sont notamment quintuples Ballons d'Or et également les deux meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions, compétition désirée par les plus grands clubs en Europe.

La site officiel de l'UEFA s'est penché sur l'image du panorama européen sans prendre en compte la présence des deux éléments.

Le meilleur buteur actuel de l'histoire de la Ligue des champions (avec les matches des tours préliminaires) est évidemment Cristiano Ronaldo et ses 122 buts au compteur. Sans le numéro 7, ce serait alors Raúl González (71 réalisations) qui serait le leader de ce classement, devant Ruud van Nistelrooy (60) et Karim Benzema, auteur de 59 buts dans le prestigieux tournoi.

L'impact des réseaux sociaux est important dans notre société et de ce point de vue, si l'on devait omettre le cas de Cristiano Ronaldo, Neymar serait le véritable roi sur Instagram et Twitter au niveau des followers. Cristiano Ronaldo compte 150 millions et 75, 8 millions de suiveurs sur les deux plates-formes.

La star du Brésil et du PSG, Neymar, est suivi par 109 millions de personnes sur Instagram et 41,8 millions sur Twitter.

Toujours très prompt à faire la différence devant le but, Cristiano Ronaldo a été le meilleur buteur de la Ligue des champions a déjà six reprises. Sans lui, Van Nistelrooy et Lewandowski auraient été les leaders de ce classement avec 3 titres chacun.

Détenteur du record de buts sur une seule campagne de Ligue des champions (17 en 2013/2014), Cristiano Ronaldo verrait van Nistelrooy (12 en 2002/2003) et Gomez (12 en 2011/2012) se situer au sommet.

En phase de groupes, Lionel Messi demeure le buteur le plus productif avec 66 réalisations. Dans un autre monde, Karim Benzema, qui a inscrit 43 buts dans ce registre, serait le roi.

Au niveau des triplés, là-aussi, le numéro 10 du Barça plane au dessus de ses concurrents avec 8 hat tricks inscrits dans la Ligue des champions. Si l'on devait se pencher sur les joueurs les plus performants sans compter Messi, alors Inzaghi, Gomez et Luiz Adriano seraient en haut de l'affiche avec 3 triplés dans la fameuse compétition.