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Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a été confronté à un nouveau problème d'organisation lors de la préparation de son équipe en vue du match face à la Turquie, après que le coup d'envoi de la séance d'entraînement prévue dans la ville de Bordeaux a été retardé en raison du non-acheminement du matériel sportif à l'heure fixée.

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Cet incident survient quelques jours après les problèmes logistiques qui ont accompagné le déplacement de la sélection en Italie, où elle a subi sa première défaite sous la direction du technicien français.

Le réseau « RMC Sport » a indiqué que la délégation de l'équipe de France est arrivée à Bordeaux vendredi, en vue d'affronter la Turquie, après avoir quitté l'Italie à la suite de la défaite face à sa sélection sur le score de 3-1, jeudi soir, lors de la précédente journée de la Ligue des nations.

Les joueurs devaient effectuer leur entraînement à 18 heures au stade Matmut Atlantique, qui accueille la prochaine rencontre, mais la séance a été retardée en raison d'un problème dans le transport du matériel depuis le centre de Clairefontaine jusqu'à Bordeaux.

Les équipements requis ne sont pas arrivés à l'heure prévue, ce qui a contraint le staff technique à modifier ses dispositions et à reporter le début de la séance d'entraînement à 19 heures, un nouvel incident qui soulève des interrogations quant aux aspects organisationnels au sein de l'équipe de France, d'autant plus que de tels problèmes se répètent depuis que Zidane a pris en main la direction technique.

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L'équipe de France avait subi sa première défaite sous la direction de Zidane face à l'Italie, malgré une ouverture du score signée Michael Olise, avant que les hôtes ne parviennent à renverser la situation et à conclure la rencontre sur le score de trois buts à un.

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Malgré ce résultat, le technicien français n'a pas semblé particulièrement préoccupé par la défaite, portant rapidement son attention sur la prochaine rencontre face à la Turquie, considérée comme la dernière étape de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Mais cette dernière crise n'est pas la première à laquelle est confrontée la délégation des Bleus durant le stage actuel ; en effet, le déplacement de l'équipe en Italie a connu des problèmes liés aux dispositions de voyage des familles des joueurs, ce qui a suscité le mécontentement de plusieurs éléments de la sélection et a jeté une ombre sur l'ambiance du voyage avant la rencontre face à l'Italie.

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Ces développements s'inscrivent dans le prolongement de problèmes organisationnels apparus depuis le début de l'ère Zidane avec la sélection, puisque les stages de septembre et octobre derniers ont connu quelques confusions liées aux équipements des joueurs, parmi lesquels les crampons des chaussures, les chaussettes et le drapeau, des détails qui ont perturbé certaines dispositions lors du retour de l'ancien entraîneur du Real Madrid à la tête de l'équipe de France.

La Fédération française de football avait tenu une réunion dimanche dernier, dans le but de s'assurer de la mise en place des dispositions organisationnelles et de remédier aux défaillances apparues lors des stages précédents, mais le retard dans l'arrivée du matériel à Bordeaux a révélé la persistance de certains problèmes malgré ces démarches.

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Zidane espère dépasser ces confusions et se concentrer sur la rencontre face à la Turquie prévue dimanche, après que les aspects logistiques sont devenus une source de désagrément récurrente pour le staff technique et les joueurs. À l'approche de la fin de la phase de groupes, le besoin se fait sentir d'offrir un climat stable qui aide la sélection à se préparer au match, à l'écart de tout obstacle en dehors du terrain.