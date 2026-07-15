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Muhammad Sharaf Eldeen

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Que s'est-il passé lorsque l'Argentine a affronté l'Espagne lors de la Coupe du monde ?

Espagne vs Argentine
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Angleterre vs Argentine
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É.-U.
Angleterre

Un affrontement historique en perspective entre Lionel Messi et Lamine Yamal

L’Argentine abordera la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, dimanche prochain, avec un léger avantage historique, tiré de leur unique confrontation en phase finale de la compétition.

Cette rencontre unique remonte au 13 juillet 1966, au stade Villa Park de Birmingham, en Angleterre, lors de la phase de groupes.

Après une première période sans but, l’attaquant Luis Artem a ouvert le score pour l’Argentine à la 65^e minute, mais José Martínez « Perry » a égalisé pour l’Espagne deux minutes plus tard. Artem a toutefois répliqué en inscrivant son deuxième but personnel à la 79^e minute, offrant ainsi à son équipe une précieuse victoire.

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Ce succès a permis à l’Argentine de se qualifier pour les quarts de finale, où elle a terminé deuxième de son groupe derrière l’Allemagne de l’Ouest, tandis que l’Espagne était éliminée dès le premier tour.

Mais l’aventure des « danseurs de tango » s’est arrêtée net en quarts de finale de la Coupe du monde 1966, battus 1-0 par l’Angleterre, futur championne.

Soixante ans plus tard, l’affiche Argentine-Espagne se rejoue en finale de la Coupe du monde : la sélection sud-américaine a d’abord éliminé l’Angleterre (2-1) mercredi soir en demi-finale, avant que la Roja ne domine la France (2-0).

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