Que s'est-il passé dans le vestiaire de City ? Les coulisses passionnantes après la victoire face à United

La victoire face à Manchester United n'était pas qu'un simple gain de trois nouveaux points pour Manchester City, mais représentait un message fort de la part d'une équipe qui commence à se reconstruire sous la houlette d'Enzo Maresca, après une victoire spectaculaire sur le score de 1-0 dans l'enceinte d'Old Trafford.

Au coup de sifflet final, le vestiaire de Manchester City s'est transformé en une véritable scène de célébrations, les joueurs ayant vécu des instants de joie et de ferveur après avoir décroché l'une des victoires les plus importantes de l'équipe depuis que Maresca a pris les rênes de la direction technique.

Bien que la rencontre ait été marquée par un moment difficile, à savoir l'expulsion de Phil Foden en première période, alors que le score en était encore au 0-0, le joueur anglais n'a pas laissé cet instant gâcher sa joie de voir son équipe l'emporter.

Dès la fin du match, Foden a rejoint ses coéquipiers pour célébrer dans le vestiaire et a partagé avec eux la joie de cette grande victoire lors de l'un des matches les plus marquants de la saison, après que Manchester City a réussi à résister à son adversaire malgré une infériorité numérique à dix joueurs.

Cette image révèle l'état d'esprit qui règne au sein de l'équipe, tant il est apparu que les joueurs n'ont pas seulement fêté la victoire, mais ont aussi voulu soutenir Foden et lui remonter le moral après sa sortie prématurée du match.

Mais la victoire face à Manchester United a offert un solide élan à Maresca, l'équipe ayant signé son cinquième succès consécutif en Premier League et en Ligue des champions.

Selon le journal « Manchester Evening News », cette victoire était sans aucun doute la plus marquante et la plus précieuse parmi les cinq succès, d'autant qu'elle a été obtenue face au rival de toujours et sur son terrain, dans des conditions extrêmement difficiles après l'expulsion de Foden.

City se bat jusqu'au bout

Manchester City a fait preuve d'un fort caractère après l'expulsion de Foden, l'équipe étant restée soudée et ayant conservé son équilibre malgré l'infériorité numérique, avant que ne survienne le moment décisif en seconde période.

City a exploité l'occasion qui s'est présentée à lui pour marquer et prendre l'avantage, même si le but aurait dû être annulé au regard de la controverse arbitrale qui a accompagné la rencontre.

L'équipe ne s'est pas arrêtée là et a été proche d'ajouter un second but qui aurait définitivement scellé le sort de la confrontation, mais la frappe d'Enzo Fernández est venue s'écraser sur la face intérieure du montant, laissant l'écart d'un seul but perdurer jusqu'au coup de sifflet final.

Malgré tout, les joueurs de City ont réussi à préserver leur avantage et à quitter Old Trafford avec une précieuse victoire qui confirme que cette nouvelle équipe commence à posséder l'une des qualités les plus importantes dont a besoin tout prétendant aux titres, à savoir la capacité à se battre jusqu'à la dernière seconde.

Anderson : Foden sautait de joie

Elliot Anderson a été l'un des joueurs les plus en vue à s'être exprimés sur l'ambiance dans le vestiaire après le match, révélant l'état de Foden à la suite de la victoire et affirmant que le joueur, malgré sa déception de n'avoir pas terminé la rencontre, était au comble du bonheur après le succès.

Anderson a déclaré : « Il est évident qu'il a ressenti une grande déception de ne pas avoir disputé l'intégralité du match, mais il sautait d'enthousiasme dans le vestiaire, exactement comme nous tous. »

Il a ajouté : « Nous possédons sans aucun doute de grandes qualités, mais nous faisons preuve d'un fort état d'esprit lors des quatre premiers matches, et tout particulièrement lors de ce match. Nous n'avons pas abandonné, nous nous sommes battus sur chaque tacle et chaque duel pour le ballon, nous avons attendu notre occasion, et bien sûr Erling Haaland a réussi à marquer. »

Anderson a également évoqué ses débuts avec l'équipe, affirmant avoir affronté de grands défis lors des premiers matches, mais qu'il a le sentiment d'avoir affiché un très bon niveau, soulignant que le travail acharné à l'entraînement l'a aidé à atteindre la meilleure condition physique et technique possible.

Il a déclaré : « Cela n'a pas été facile pour moi, il est évident que j'ai été confronté à des défis lors de tous les matches, et pourtant je pense avoir livré une très bonne prestation. J'ai travaillé dur pour être dans la meilleure disposition possible pour ces matches, et le début a été excellent. »