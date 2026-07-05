Que s’est-il passé avec Ancelotti ? Une réaction inattendue après l’élimination du Brésil de la Coupe du monde

L’élimination du Brésil de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement choqué par le résultat contre la Norvège ; elle a aussi surpris par la décision immédiate de Carlo Ancelotti, qui a suscité de nombreuses interrogations lors de sa première réaction après la sortie de la « Seleção ».

Erling Haaland a guidé la Norvège vers une victoire 2-1 sur le Brésil dimanche soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le site « The Touchline », Carlo Ancelotti n’a pas honoré son passage en zone mixte, contrairement à ce qui était prévu. L’Italien a directement regagné le vestiaire après le coup de sifflet final.

Selon la chaîne, Davide Ancelotti, adjoint et fils du sélectionneur, a remplacé son père dans la zone mixte pour répondre aux médias après cette élimination douloureuse.

La rencontre a été marquée par la performance éclatante de la star norvégienne Erling Haaland, qui a ouvert le score à la 80^e minute en convertissant d’une tête puissante un centre précis venu de la gauche, logeant le ballon dans la lucarne gauche du gardien Alisson Becker.

L’attaquant norvégien a doublé la mise à la 89^e minute d’une frappe fulgurante des vingt mètres qui a filé à gauche d’Alisson.

Dans le temps additionnel, le remplaçant Neymar a réduit l’écart pour le Brésil en transformant un penalty à la 100^e minute, mais son but n’a pas suffi à éviter l’élimination de la « Seleção ».

Grâce à ce succès, la Norvège se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 et attend désormais le vainqueur du match très attendu entre le Mexique et l’Angleterre, programmé plus tard dans la matinée de lundi.