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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Que s'est-il dit entre l'arbitre et la salle VAR ? Les détails captivants du match entre le Real Madrid et le Racing

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Aurélien Tchouaméni
Espagne
France

La technologie n'est pas intervenue sur le penalty de Mbappé !

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La rencontre entre le Real Madrid et le Racing Santander, qui s'est soldée par une victoire du club merengue sur le score de trois buts à zéro, dans le cadre de la 11e journée du Championnat d'Espagne, a été le théâtre d'une polémique arbitrale notable, après que l'arbitre José Luis Munuera Montero est revenu sur sa décision d'accorder un penalty en faveur des locaux à la 71e minute, consécutif à une main du Français Aurélien Tchouaméni dans la surface de réparation, à la suite de l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Ce ne fut pas le premier incident à retenir l'attention du public lors de cette rencontre disputée au stade El Sardinero, puisqu'il avait été précédé du penalty accordé par l'arbitre en faveur de Kylian Mbappé à la 11e minute, après un accrochage avec le joueur du Racing Mateo Prati, l'attaquant français transformant la sentence pour ouvrir le score en faveur du Real Madrid, dans une décision qui a suscité de larges protestations des supporters de l'équipe hôte.

L'épisode Tchouaméni a débuté lorsque l'arbitre a désigné le point de penalty, après que son assistant l'eut averti d'une main dans la surface. Mais la cabine de la vidéo, dirigée par Luis Mario Milla, est intervenue pour lui demander de revoir l'action, en déclarant : « José Luis, je te conseille de revoir le penalty que tu as accordé, s'il te plaît. »

En se dirigeant vers l'écran de visionnage, Munuera Montero a tenu à rassurer l'entraîneur du Racing, José Alberto, en lui assurant qu'il allait examiner l'action lui-même, avant de demander à la cabine vidéo de préciser la manière dont le ballon avait été joué.

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L'arbitre a demandé : « Je veux voir comment le ballon a été joué », avant de recevoir de Milla l'explication selon laquelle Tchouaméni avait joué le ballon volontairement avant qu'il ne heurte sa main, ce qui l'a amené à réclamer un visionnage plus net de l'action, avec un éclairage amélioré et un ralenti prolongé afin de pouvoir en saisir les détails.

Au cours de la révision, Munuera Montero a demandé si l'un des joueurs du Racing avait touché le ballon, et la réponse fut négative.

Après avoir revu l'action une nouvelle fois, l'arbitre a conclu que c'était Tchouaméni qui avait joué le ballon, et que celui-ci avait rebondi vers sa main sans l'intervention d'un adversaire, estimant que la situation ne justifiait pas l'attribution d'un penalty.

Sur cette base, l'arbitre est revenu sur sa première décision et a annulé le penalty, ce qui a déclenché la colère des supporters du Racing dans les tribunes, leurs protestations allant jusqu'au jet d'un briquet sur la pelouse.

La décision repose sur un principe arbitral selon lequel le fait que le ballon heurte la main du défenseur après que celui-ci l'a joué lui-même de manière volontaire ne constitue pas automatiquement une faute, dès lors que le contact est involontaire, en tenant compte de la position de la main, de la nature du mouvement et des circonstances entourant l'action.

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