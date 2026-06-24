La sélection néerlandaise préfère-t-elle éviter d’affronter les Lions de l’Atlas lors des phases éliminatoires de la Coupe du monde ? La réponse de son entraîneur, Ronald Koeman, a été catégorique et claire : selon lui, l’ambition d’atteindre les phases finales exige d’être prêt à affronter n’importe quel adversaire, y compris la redoutable sélection marocaine.

En conférence de presse, à la veille de la dernière journée de la phase de groupes face à la Tunisie, il a coupé court aux spéculations : « Pour moi, c’est pareil. »

Le vétéran entraîneur néerlandais a ajouté : « Nous voulons aller loin dans ce tournoi, nous respectons tous nos adversaires, quels qu’ils soient, et nous n’avons peur de personne, car nous sommes convaincus d’être une équipe solide. »

Il a conclu : « La meilleure approche est de nous concentrer sur chaque match, puis de nous préparer à battre quel que soit l’adversaire. »

Ces propos sont tenus juste avant le match décisif face à la Tunisie, jeudi à Kansas City, lors de la troisième et dernière journée du groupe F.

Les Pays-Bas occupent actuellement la deuxième place du groupe avec 4 points, grâce à un match nul spectaculaire 2-2 face au Japon et une victoire écrasante 5-1 contre la Suède.

Les Oranje comptent le même nombre de points que le Japon, leader grâce à sa meilleure différence de buts, tandis que la Suède pointe à la troisième place avec trois unités et que la Tunisie, déjà éliminée, a concédé deux lourdes défaites.

Si le Maroc, auteur d’un parcours historique lors de l’édition précédente et fort de son mélange d’expérience et de jeunesse, venait à croiser la route des Oranje en huitièmes de finale, la rencontre s’annoncerait déjà comme un sommet attendu par tous les amateurs de football.

Fort de cette confiance, Koeman entend adresser un message clair à ses joueurs comme à ses futurs adversaires : les Pays-Bas sont prêts à relever tous les défis.